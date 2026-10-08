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Трамп залишив Путіна без привітання на 74-річчя

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп залишив Путіна без привітання на 74-річчя
Путін не дочекався привітання від американського президента
фото: росЗМІ

Російський диктатор отримав привітання від низки іноземних лідерів, однак президента США серед них не виявилося

Президент США Дональд Трамп не привітав російського диктатора Володимира Путіна з 74-м днем народження, який той відзначив 7 жовтня. У Кремлі заявили, що американський лідер не надіслав відповідної вітальної телеграми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За словами представника Кремля, Путін не отримав привітання від Трампа з нагоди дня народження. Водночас Пєсков не уточнив, чи очікувала російська сторона на відповідне звернення від американського президента.

Окремо речник Путіна прокоментував питання телефонних переговорів між лідерами США та Росії. Він запевнив, що жодних затримок із погодженням розмови немає.

За словами Пєскова, точний час телефонної розмови між Путіним і Трампом буде узгоджено додатково. Водночас конкретної дати можливого контакту він не назвав.

Нагадаємо, 7 жовтня російському диктатору Володимиру Путіну виповнилося 74 роки. З нагоди дня народження він отримав привітання від низки іноземних політичних діячів.

Зокрема, серед тих, хто привітав очільника Кремля, були:

  • самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко;
  • лідер Північної Кореї Кім Чен Ин;
  • голова КНР Сі Цзіньпін;
  • президент Киргизстану Садир Жапаров;
  • лідер боснійських сербів Милорад Додік;
  • колишній президент Молдови Ігор Додон;
  • прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;
  • президент Азербайджану Ільхам Алієв;
  • президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на масовану російську атаку, здійснену в день народження Володимира Путіна. За словами очільника МЗС, російські генерали піднесли диктатору його «улюблений подарунок» – воєнні злочини. Водночас Сибіга наголосив, що головним подарунком для Путіна має стати місце під вартою в Гаазі.

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Теги: путін Дональд Трамп

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