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Трамп: Росія має обрати один із двох варіантів завершення війни

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Трамп: Росія має обрати один із двох варіантів завершення війни
Трамп нагадав, що підписав закон Ліндсі Грема, який розширює повноваження президента США щодо санкцій
фото: AP

Президент США також пообіцяв обговорити з Зеленським можливість виробництва Україною систем Patriot

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росії вигідно завершити війну проти України, однак Москва, за його словами, має обрати один із двох варіантів розвитку подій. Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, повідомляє «Главком».

«В інтересах Росії завершити цю війну. Є дві альтернативи – одна дуже погана, інша приведе до величі», – заявив Трамп.

Президент США не уточнив, які саме два варіанти він має на увазі. Водночас його заява прозвучала під час публічної частини переговорів із Зеленським на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Окремо журналісти запитали Трампа про можливість надання Україні ліцензії на виробництво американських систем протиповітряної оборони Patriot. Президент США відповів, що це питання сторони обговорять.

Зеленський і Трамп зустрілися 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Перед переговорами серед ключових тем називали енергетичне перемир’я – припинення ударів України та Росії по енергетичних об’єктах. 

Під час зустрічі Трамп заявив, що Росія має обрати один із двох варіантів завершення війни, а також повідомив про готовність обговорити з Україною можливість виробництва систем Patriot. 

Трамп також сказав, що має хороші відносини із Зеленським і разом із ним шукає шлях до завершення війни. Зеленський зі свого боку заявив, що сподівається завершити війну до зими за допомогою США. 

Публічна частина зустрічі тривала близько семи хвилин, після чого переговори продовжилися у закритому форматі і тривали майже 40 хвилин.

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Теги: росія переговори Володимир Зеленський путін США Дональд Трамп війна

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