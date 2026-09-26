Лавров заявив, що Росія досягне всіх цілей «СВО»

Глава МЗС РФ також стверджував, що Європа готується до війни, та згадав «Четвертий рейх»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав війну проти України «боротьбою за правду і справедливість» і пообіцяв довести її до кінця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео пресконференції Лаврова, оприлюднене ООН.

Що Лавров сказав про цілі війни

Лавров виступав 26 вересня в Нью-Йорку на тижні високого рівня 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. За його словами, Москва не відмовляється від заявлених Кремлем цілей так званої «спеціальної військової операції», а поставлені завдання будуть виконані незалежно від обставин.

«Цілі спеціальної військової операції будуть досягнуті, загрози безпеці Росії усунуті, мирне життя відновлене», – сказав він.

Про терміни завершення війни й умови, які Москва вважає достатніми, Лавров, за повідомленнями медіа, не говорив.

Європа, Німеччина й «Четвертий рейх»

Водночас, за словами Лаврова, європейські країни нібито готуються до війни з Росією: вони мають бути до неї готові вже до 2030 року. «Ми не маємо наміру воювати з Європою – це нісенітниця і абсурд», – додав він. Якщо ж Європа нападе на Росію, Москва відповість, наголосив Лавров. Підтверджень підготовки Європи до нападу він не навів.

На пресконференції за підсумками участі в Генасамблеї Лавров також заговорив про спроби створити в Європі «Четвертий рейх». Це, за його твердженням, видно з того, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорить про намір зробити країну головною військовою силою континенту. «Чи розуміє він значення слова “знову” у цьому реченні?» – запитав російський міністр.

Проєкт StopFake зазначає, що такої фрази в публічних виступах Мерца немає. Канцлер справді кілька разів говорив, що прагне відновити військову потужність Німеччини й зробити її армію найсильнішою в Європі.

Крім того, Лавров стверджував, що європейські країни купують зброю в різних регіонах світу для передачі Україні, а Москва має кілька конфіденційних каналів зв'язку з державами ЄС.

Того ж дня Лавров зустрівся з главою МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем. Це перша двостороння зустріч міністрів від початку повномасштабної війни.

Москва знову згадала Анкоридж

Лавров повернувся й до зустрічі Путіна та Трампа в Анкориджі: за його версією, там було досягнуто домовленості, до якої Москва готова повернутися. Раніше, 15 вересня, він уже звинувачував США у відході від «домовленостей» з Аляски. Водночас держсекретар США Марко Рубіо наголошував, що за підсумками зустрічі в Анкориджі жодних домовленостей з російською стороною не підписували.

Переговори не означають пауз у боях

Слова Лаврова прозвучали на тлі дипломатичних контактів у Нью-Йорку. 23 вересня він зустрівся з Рубіо, і сторони, за повідомленням російського МЗС, домовилися продовжити контакти між зовнішньополітичними відомствами. Того ж дня в Раді Безпеки ООН Лавров сказав, що Росія не робитиме паузи в бойових діях на період переговорів. Рубіо після розмови з Лавровим повідомив, що Україна й Росія висловили зацікавленість в обмеженому припиненні вогню щодо енергетики та зерна.

25 вересня Володимир Путін заявив, що всі пропозиції щодо мирного врегулювання «на столі», але Москві ще потрібно визначити, які з них відповідають її інтересам. Про які саме пропозиції йдеться, він не уточнив.

Позиція Генеральної асамблеї ООН відрізняється від російської: у резолюціях вона називає дії Росії повномасштабним вторгненням, закликає до припинення вогню та виведення російських військ з території України.

Нагадаємо, раніше Лавров вже говорив про «початок справжньої війни» з Німеччиною. Так він відреагував на звинувачення Берліна, який вважає Москву організаторкою атаки дронів на український літак в аеропорту Лейпцига.