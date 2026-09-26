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Лавров заявив, що Росія досягне всіх цілей «СВО»

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Лавров заявив, що Росія досягне всіх цілей «СВО»
Російський міністр звинуватив європейські країни у купівлі зброї в різних регіонах світу для передачі Україні
фото з відкритих джерел

Глава МЗС РФ також стверджував, що Європа готується до війни, та згадав «Четвертий рейх»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав війну проти України «боротьбою за правду і справедливість» і пообіцяв довести її до кінця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео пресконференції Лаврова, оприлюднене ООН.

Що Лавров сказав про цілі війни

Лавров виступав 26 вересня в Нью-Йорку на тижні високого рівня 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. За його словами, Москва не відмовляється від заявлених Кремлем цілей так званої «спеціальної військової операції», а поставлені завдання будуть виконані незалежно від обставин.

«Цілі спеціальної військової операції будуть досягнуті, загрози безпеці Росії усунуті, мирне життя відновлене», – сказав він.

Про терміни завершення війни й умови, які Москва вважає достатніми, Лавров, за повідомленнями медіа, не говорив.

Європа, Німеччина й «Четвертий рейх»

Водночас, за словами Лаврова, європейські країни нібито готуються до війни з Росією: вони мають бути до неї готові вже до 2030 року. «Ми не маємо наміру воювати з Європою – це нісенітниця і абсурд», – додав він. Якщо ж Європа нападе на Росію, Москва відповість, наголосив Лавров. Підтверджень підготовки Європи до нападу він не навів.

На пресконференції за підсумками участі в Генасамблеї Лавров також заговорив про спроби створити в Європі «Четвертий рейх». Це, за його твердженням, видно з того, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорить про намір зробити країну головною військовою силою континенту. «Чи розуміє він значення слова “знову” у цьому реченні?» – запитав російський міністр.

Проєкт StopFake зазначає, що такої фрази в публічних виступах Мерца немає. Канцлер справді кілька разів говорив, що прагне відновити військову потужність Німеччини й зробити її армію найсильнішою в Європі.

Крім того, Лавров стверджував, що європейські країни купують зброю в різних регіонах світу для передачі Україні, а Москва має кілька конфіденційних каналів зв'язку з державами ЄС.

Того ж дня Лавров зустрівся з главою МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем. Це перша двостороння зустріч міністрів від початку повномасштабної війни.

Москва знову згадала Анкоридж

Лавров повернувся й до зустрічі Путіна та Трампа в Анкориджі: за його версією, там було досягнуто домовленості, до якої Москва готова повернутися. Раніше, 15 вересня, він уже звинувачував США у відході від «домовленостей» з Аляски. Водночас держсекретар США Марко Рубіо наголошував, що за підсумками зустрічі в Анкориджі жодних домовленостей з російською стороною не підписували.

Переговори не означають пауз у боях

Слова Лаврова прозвучали на тлі дипломатичних контактів у Нью-Йорку. 23 вересня він зустрівся з Рубіо, і сторони, за повідомленням російського МЗС, домовилися продовжити контакти між зовнішньополітичними відомствами. Того ж дня в Раді Безпеки ООН Лавров сказав, що Росія не робитиме паузи в бойових діях на період переговорів. Рубіо після розмови з Лавровим повідомив, що Україна й Росія висловили зацікавленість в обмеженому припиненні вогню щодо енергетики та зерна.

25 вересня Володимир Путін заявив, що всі пропозиції щодо мирного врегулювання «на столі», але Москві ще потрібно визначити, які з них відповідають її інтересам. Про які саме пропозиції йдеться, він не уточнив.

Позиція Генеральної асамблеї ООН відрізняється від російської: у резолюціях вона називає дії Росії повномасштабним вторгненням, закликає до припинення вогню та виведення російських військ з території України.

Нагадаємо, раніше Лавров вже говорив про «початок справжньої війни» з Німеччиною. Так він відреагував на звинувачення Берліна, який вважає Москву організаторкою атаки дронів на український літак в аеропорту Лейпцига.

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Теги: росія Німеччина міністр путін Сергій Лавров

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