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Удари США по Ірану: Пентагон зробив перші заяви

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Удари США по Ірану: Пентагон зробив перші заяви
Піт Гегсет заявив, що США знищили ядерні амбіції Ірану
фото з відкритих джерел

Удари США знищили ядерну програму Ірану та не були спрямовані проти армії чи населення

США внаслідок ударів по Ірану знищили його ядерну програму. Було атакувало три ключових іранських об'єкти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови Пентагону Піта Гегсета на брифінгу.

Міністр оборони почав брифінг зі слів, що американські війська «завдали високоточного удару посеред ночі по трьох ядерних об'єктах в Ірані». Гегсет заявив, що «це був неймовірний і приголомшливий успіх».

«Ми знищили іранську ядерну програму. Варто зазначити, що ця операція не була спрямована проти військ або звичайних громадян. Президент Трамп довгий час говорив, що не повинно в Ірану бути ядерної програми, і завдяки такому курсу на миру і на силу цій програмі покладено кінець», – заявив він.

Гегсет наголосив, що ядерні амбіції Ірану були знищені, а США показали, що можуть відвертати конфлікти.

«Коли Америка говорить, світ має слухати. Ці слова будуть підкріплені діями американських військових. Ні одна країна не змогла б таку операцію провести», – додав глава Пентагону.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом».

«Сьогодні ввечері я можу повідомити світу, що удари стали вражаючим військовим досягненням. Ключові об’єкти Ірану з збагачення урану були повністю і безповоротно знищені», – заявив Трамп у своєму першому публічному виступі після ударів.

Президент також попередив Іран, що США можуть завдати нових ударів по інших цілях, якщо Тегеран не погодиться на мир, водночас виступаючи за дипломатичне врегулювання після свого рішення нанести удари в суботу.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Нагадаємо, Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, інформує «Главком».

Відомо, що напередодні активних дій Сполучених Штатів щодо обʼєктів ядерної програми в Ірані, українські дипломати та Головне управління розвідки здійснили евакуацію громадян України та держав-партнерів із зони небезпеки. 

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Теги: Дональд Трамп військові президент Пентагон Піт Гегсет

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