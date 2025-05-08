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Три міста, які варто відвідати туристам: думка іноземного експерта

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Три міста, які варто відвідати туристам: думка іноземного експерта
Брюссель названо привабливим містом для туристів
фото із відкритих джерел

Експерт назвав три міста Європи, які стрімко набирають популярності серед туристів

Оскільки найпопулярніші туристичні міста все більше потерпають від надмірного напливу відвідувачів, мандрівники частіше обирають менш відомі локації, щоб уникнути натовпів і високих цін. Тим часом експерт видання про подорожі Travel Off Path Сем Сірс назвав три несподівані міста в Європі, які стрімко набирають популярність серед туристів, повідомляє «Главком».

«Останні кілька років мандрівники радше досліджують менш відомі місця, ніж слідують за натовпом до місць, настільки розрекламованих, що здається, ніби ми вже там були», – стверджує Сем Пірс.

З кожним днем усе очевидніше: туристичний попит здебільшого зосереджується на популярних напрямках, які б’ють рекорди відвідуваності. Водночас існують менш відомі маршрути, що справді заслуговують на увагу мандрівників.

Зокрема Сем Пірс назвав наступні:

1. Катовіце, Польща. Це яскраве місто, яке приваблює рекордну кількість мандрівників, що наближається до 7 млн. Катовіце – це батьківщина захоплюючих музеїв, модних кварталів, старовинних площ, зелених насаджень та захоплюючих фестивалів, які проводяться протягом усього року. Це добре збалансоване поєднання старого та нового, де кожен знайде собі щось до душі. Але найголовніше тут – це його дешевизна, адже у місті можна легко знайти чотиризірковий готель у межах $60 за ніч. 

2. Брюссель, Бельгія. Столиця європейської дипломатії – це місто, назва якого всі знають, але, швидше за все, там не були. Принаймні так було раніше. Понад 10 млн мандрівників зараз відвідують Брюссель, а до 2025 року їх, можливо, ще більше. Столиця Бельгії робить собі ім'я завдяки відзначеним нагородами ресторанам, а також тим, що більшість мешканців розмовляють англійською.

3. Рованіємі, Фінляндія. Це безперечно найкраще місце у світі, щоб відчути зимову казку, яка запам'ятається на все життя. Рованіємі набув популярності завдяки появі в соціальних мережах вірусних відеороликів із приголомшливими кадрами північного сяйва, справжніх оленів та села Санти, в якому є поштове відділення для листів від дітлахів.

Нагадаємо, «новий домінуючий штам» норовірусу збільшив кількість спалахів шлункової інфекції на борту круїзних лайнерів. Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що зростання спалахів норовірусу може вплинути на випадки захворювання, зареєстровані в морі.

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Теги: Бельгія Брюссель Фінляндія місто туризм

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