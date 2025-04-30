Майк Волтц розкритикував допомогу США для Європи

США більше не можуть дозволити собі субсидувати безпеку Європи – Волтц

Радник із національної безпеки Майк Волтц наголосив, що адміністрація Трампа продовжить підтримувати Європу у військовому та дипломатичному планах

Сполучені Штати Америки, державний борг яких досяг астрономічної суми в $33 трлн, більше не в змозі субсидувати безпеку європейських країн. Як повідомляє «Главком», про це заявив Майк Волтц, радник президента США з національної безпеки, в інтерв'ю виданню New York Post.

Радник президента також зазначив, що деякі країни, такі як Норвегія та Фінляндія, вже готуються збільшити свої витрати на оборону у світлі нових геополітичних викликів. У той же час, за словами Волтца, Іспанія, Канада та Італія витрачають на військові потреби недостатньо.

Майк Волтц наголосив, що адміністрація Дональда Трампа продовжить підтримувати Європу у військовому та дипломатичному планах, але при цьому вимагатиме від союзників «платити свою частку».

Нагадаємо, у 2014 році країни НАТО встановили обов'язкову планку витрат на 2% від ВВП. За даними НАТО, у 2024 році в середньому країни блоку спрямували 2,71% ВВП на військові витрати. До трійки лідерів увійшли Польща (4,12%), Естонія (3,43%) та США (3,38%).

Президент США Дональд Трамп неодноразово вказував, що деякі члени блоку не виконують вимоги 2%. США також наполягають на збільшенні планки військових витрат до 5% від ВВП. У березні Дональд Трамп наголосив, що США захищатимуть лише тих союзників по НАТО, які витрачаються на оборону.

До слова, пропозиція президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про визнання Криму російським може розколоти НАТО.