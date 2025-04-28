Куди йдуть мільярди? Ексміністр культури направив запит до «Суспільного»

Ткаченко: Вибори на голову «Суспільного» минули, втім залишилися питання

Ексміністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко після нещодавніх виборів на посаду генерального директора «Суспільного», котрі завершилися обранням Миколи Чернотицького, оприлюднив запит до мовника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Ткаченка у Facebook.

«Вибори на голову «Суспільного» минули, втім залишилися питання. Наприклад, у питаннях рейтингів трьох телеканалів каналів «Суспільного» на які направляється більшість з 2, 175 млрд грн коштів платників податків і які разом менші, за нішевий канал «Бігуді» чи «Оце». Чи відсутності обрахунків собівартості власного контенту на різних платформах, який має бути основою в діяльності публічного мовника та робить непрозорою обрахунок ефективності діяльності медіа (мʼяко кажучи). Чи голосування в засіданнях наглядової ради членів, які пропустили більше засідань, ніж передбачено законом і що може поставити під сумнів законність всіх рішень ради», – Ткаченко пояснив, чому направив офіційний публічний запит.

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Ткаченко поцікавився, чи ведеться в НСТУ облік собівартості одиниці виробленого контенту – телепрограм, радіопередач, онлайн-контенту тощо, а також попросив надати відповідні нормативні документи або внутрішні методики обрахунку. Крім того, він запитав, чи формується звітність грошових потоків (cash-flow) та фінансових результатів (звіт про прибутки та збитки, P&L) і в якій формі вона подається Наглядовій раді. Також Ткаченко поцікавився середньою вартістю виготовлення оригінального контенту на одного штатного працівника НСТУ.

«Чи проводилася за останні 4 роки перевірка фінансово-господарської діяльності НСТУ з боку Рахункової палати України або Державної аудиторської служби? Якщо так – прошу надати копії висновків або актів таких перевірок. Чи здійснювалися перевірки ефективності використання бюджетних коштів, зокрема у частині закупівель контенту або замовлення його у сторонніх продакшенів? Якщо так – за якими напрямами?», – йдеться у запиті Ткаченка.

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До складу Національної суспільної телерадіокомпанії України входять загальнонаціональні телеканали «Перший», «Суспільне Культура», «Суспільне Новини», «Суспільне Спорт», радіоканали «Українське радіо», «Радіо Промінь», «Радіо Культура», «Радіоточка», та Radio Ukraine International, 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ «Суспільне Новини», «Суспільне Культура» і «Суспільне Спорт». З травня 2021 року головою правління НСТУ працює Микола Чернотицький.

Зауважимо, що Олександр Ткаченко претендував на посаду гендиректора «Суспільного».

Нагадаємо, що 15 квітня Миколу Чернотицького було переобрано новим головою правління «Суспільного». Цю посаду він обійматиме наступні чотири роки. За кандидата проголосували 10 з 16 членів Наглядової ради. Варто зазначити, що Чернотицький є чинним головою правління «Суспільного» з 2021 року.