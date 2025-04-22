Серйозна загроза пляжам Єгипту: екологи б'ють на сполох

Екологи попереджають, що навіть найменша забудова на пляжі знищить один з останніх недоторканих морських заповідників Єгипту

Збільшення кількості туристів в Єгипті може назавжди зруйнувати один із найкрасивіших пляжів країни, попереджають екологи

На узбережжі Червоного моря в Єгипті розгорається битва за пляж Рас Ханкораб, де розташована одна з останніх незайманих морських екосистем країни. Його планують забудувати, а це може призвести до екологічних втрат. Про це пише видання Independent, повідомляє «Главком».

«Пляж Рас-Ханкораб, перлина національного парку Ваді-ель-Гемаль, відомий незайманою морською екосистемою, наразі закритий, його майбутнє висить на волосині. Розташований за 4 години від Хургади, Рас-Ханкораб може похвалитися кришталево чистою водою і пляжами з білим піском», – йдеться у матеріалі.

У планах бізнесменів перетворення цього об'єкта на готель, ресторан і ферму. Екологи б'ють на сполох, попереджаючи, що розвиток туризму загрожує тендітній екосистемі, яка підтримує черепах, коралові рифи, морські трави і різноманітні види риб. Місцеві спільноти також побоюються втрати цього дорогоцінного природного ресурсу.

Єгипет продає інвестиційні ліцензії на свої національні парки, щоб стимулювати дохід. Туризм серйозно поповнює єгипетську скарбницю. У звіті ООН зазначено, що за 2024 рік доходи Єгипту від туризму становили $14,1 млрд, що перевищує навіть доходи від Суецького каналу.

Видання задалося питанням, чи буде цей економічний стимул досягатися ціною непоправних природних багатств, таких як Рас-Ханкораб. Екологи та місцеві спільноти попереджають, що навіть легке будівництво на пляжі знищить один з останніх незайманих морських заповідників Єгипту.

У той час як у 2024 році Єгипет прийняв 17 млн відвідувачів, і ця кількість зростає у середньому на 17% щорічно, уряд країни бачить потенціал для подальшого зростання. Розширюючи інфраструктуру, покращуючи повітряне сполучення та сприяючи туризму, Єгипет прагне конкурувати з такими гігантами туризму, як Туреччина (62 млн відвідувачів), Греція (35 млн) і Дубай (18,7 млн).

«Тут розташований один із найцінніших коралових рифів. Там також є морські черепахи, що перебувають під загрозою зникнення, і є мангрові дерева», – розповіла Асмаа Алі, виконавчий директор єгипетської групи з охорони природи Ecoris.

В Асоціації охорони довкілля додали, що риф має таке значення, бо є одним із найстійкіших до зміни клімату у світі та має потенціал для повторного заселення інших рифів і навіть повернення деяких із тих, що вимирають.

Шериф Баха ель-Дін, співзасновник національного парку Ваді-ель-Гемаль, сказав, що туристи шукають незайману природу, а не бетонні курорти. «Чим більше розвивається узбережжя Червоного моря, тим важливіше стає залишити цю маленьку частину недоторканою», – сказав він.

Нагадаємо, команда єгипетських та американських археологів виявила в місці розташування стародавнього міста Абідос на лівому березі Нілу в Єгипті гробницю невідомого фараона, вік якої приблизно становить 3 600 років.