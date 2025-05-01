Новий штам небезпечного вірусу вирує на круїзних лайнерах

Цього року на круїзних суднах підтверджено дванадцять спалахів шлунково-кишкового захворювання

Новий «домінантний» штам норовірусу спричинив спалахи захворювань на круїзних лайнерах

«Новий домінуючий штам» норовірусу збільшив кількість спалахів шлункової інфекції на борту круїзних лайнерів. Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що зростання спалахів норовірусу на суші може вплинути на випадки захворювання, зареєстровані в морі. Про це пише «Главком» із посиланням на Independent

«Дані CDC показують, що новий домінуючий штам в даний час пов'язаний із зареєстрованими спалахами норовірусу на суші. Судна зазвичай дотримуються схеми наземних спалахів, які вищі в цей сезон норовірусу», – йдеться заяві.

Зазначається, що норовірус – це дуже заразна шлункова інфекція із загальними симптомами, включаючи діарею, блювання, нудоту та біль у животі. З 16 спалахів шлунково-кишкових захворювань, зареєстрованих CDC цього року на круїзних лайнерах, включаючи кишкову паличку, 12 було підтверджено як норовірус.

Перевірка агентства виявила «можливу надмірну залежність від дезінфікуючого засобу для рук на суднах», який не є таким ефективним проти норовірусу, як миття рук з милом і водою.

Важливо, що в 2024 році CDC зареєстрував 18 спалахів на круїзних лайнерах, що є найвищим показником за більш ніж десятиліття.

Усього за п'ять місяців 2025 року кількість випадків захворювання на новірірус серед пасажирів та членів екіпажу, ймовірно, перевищить минулорічні показники. Цього року спалахи шлунково-кишкових захворювань на суднах були зафіксовані на суднах компаній Holland America, Viking Expedition, Seabourn, Cunard, Princess Cruises та Royal Caribbean.

За даними CDC, щорічно в США реєструється близько 2500 спалахів норовірусу, причому на круїзні судна припадає лише невелика їх кількість.

Заходи в рамках Програми санітарної обробки суден включають посилення процедур очищення та дезінфекції, ізоляцію хворих пасажирів та членів екіпажу та заохочення дотримання пасажирами гігієни рук.

«Норовірус може бути особливо складно контролювати на круїзних лайнерах через тісноту житлових приміщень, загальних обідніх зон і швидку зміну пасажирів. Коли судно пришвартовується, норовірус може потрапити на борт із зараженою їжею або водою; або пасажирами, які заразилися на березі. Повторні спалахи також інфікування екіпажу чи забруднення навколишнього середовища. Це пов'язано з тим, що норовірус може зберігатися на поверхнях протягом кількох днів або тижнів та стійкий до багатьох поширених дезінфікуючих засобів», – йдеться у рекомендаціях.

Нагадаємо, європейські авіакомпанії, зокрема Lufthansa і Air France-KLM, побоюються, що економічна невизначеність може сповільнити попит на подорожі цього літа і поставити під загрозу доходи галузі.