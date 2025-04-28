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Туреччина збирається запропонувати туристам безалкогольний all inclusive

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Туреччина збирається запропонувати туристам безалкогольний all inclusive
Готелі Туреччини хочуть знизити ціни за рахунок алкоголю
фото із відкритих джерел

Нова концепція у готелях Туреччини зекономить туристам до 50 євро на людину на тиждень

Німецький туроператор Schauinsland-Reisen анонсував нову для Туреччини концепцію «все включено» – Light All Inclusive (Al Light), до якої не входить алкоголь. Про це повідомляє Turizmguncel, інформує «Главком».

«Туристи зможуть економити до 50 євро на особу на тиждень. У майбутньому туроператор має намір поширити таку модель на кілька готелів», – пише видання.

Джерела у готельному бізнесі Туреччини сумніваються у реалістичності планів німецького туроператора. За їхніми даними, готелів в управлінні Schauinsland-Reisen немає. «Швидше за все, йдеться про ексклюзивну домовленість з одним-двома бюджетними готелями, щоб ті впровадили у себе такий варіант для туристів компанії, але це складно і затратно», – поділився думкою один із фахівців.

«Schauinsland-Reisen – не найбільший туроператор, сумніваюся, що у нього набереться достатньо клієнтів, щоб схема була економічно вигідна», – додав інший. Ціль, мабуть, дати найдоступніші за ціною пропозиції тим німецьким туристам, які вирушають на турецькі курорти 2-3 рази на рік, але вибирають найдешевші варіанти.

Ідея безалкогольного «все включено» з'явилась у Туреччині ще з 2023 року, але до практичної реалізації поки не доходило. Готелі, як і раніше, орієнтуються на класичні моделі all inclusive та ultra all inclusive. А вже цього сезону представники турецького турбізнесу вчергове заговорили про необхідність зниження цін у готелях та скасування популярної туристичної моделі.

Нагадаємо, туристи масово відмовляються від Туреччини заради двох нових дешевших місць відпочинку. Про це заявили інсайдери – представники місцевого турбізнесу, які побоюються провалу літнього туристичного сезону 2025 року

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Теги: Туреччина алкоголь туризм модель готель зниження цін

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