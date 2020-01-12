Трюдо закликав Іран взяти на себе повну відповідальність за збиття Boeing



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо

Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв Трюдо співпрацю

Прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо заявив на пресконференції 11 січня, що зізнання Ірану «дуже серйозне», і ця країна повинна взяти на себе повну відповідальність за катастрофу літака МАУ в Тегерані.

«Те, що Іран визнав, дуже серйозно. Збивати цивільний літак жахливо. Іран повинен взяти на себе повну відповідальність», - цитує Трюдо телеканал CNN.

За його словами, підрозділ спеціалізованих посадових осіб уряду Канади SRDT має прибути до Тегерана через кілька годин. Зазначається, що завдання цього підрозділу - надавати критично важливі послуги за кордоном канадцям, які постраждали під час надзвичайних ситуацій.

Трюдо також заявив, що під час розмови з ним президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв співпрацю.

Прем'єрміністр Канади висловив думку, що напружена ситуація на Близькому Сході останнім часом сприяла тому, що сталося, але «Іран вчинив правильно і взяв на себе відповідальність за падіння цього літака і за цю трагедію».

Як відомо, робота по розшифровці бортових самописців збитого в Ірані Boeing МАУ буде проводитися в Україні.

До 19 січня тіла загиблих мають повернути в Україну Український уряд виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців запевнив, що пам’ять усіх загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірану буде гідно вшанована, усіх винних у трагедії покарають.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У столиці Ірану розпочалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном помилково збили іранські військові.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.