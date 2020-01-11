  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Усі винні в катастрофі МАУ будуть покарані, – відеозвернення Зеленського до українців

    • Розсилка
    Пам&rsquo;ять усіх загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірану буде гідно вшанована, усіх винних у трагедії покарають - Усі винні в катастрофі МАУ будуть покарані, – відеозвернення Зеленського до українців
    Пам’ять усіх загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірану буде гідно вшанована, усіх винних у трагедії покарають

    Я поверну всіх загиблих близьким і рідним – президент

    Президент Володимир Зеленський запевнив, що пам’ять усіх загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірану буде гідно вшанована, усіх винних у трагедії покарають.

    Про це він заявив у відеозверненні до українського народу щодо ситуації зі збиттям літака МАУ в Тегерані.

    «У ці тяжкі дні я хочу сказати таке. Я поверну всіх загиблих близьким і рідним. Вони зможуть з ними попрощатися по-людськи. Ми гідно вшануємо їхню пам’ять. Всі винні будуть покарані», – зазначив Зеленський.

    Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

    У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

    Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

    За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

    Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

    Читайте також:
    Авіакатастрофа в Тегерані. Зеленський опинився між небом та землею
    Катастрофа лайнера МАУ. Усі версії та деталі
    «Мамо, я вранці буду». Що відомо про загиблих в авіакатастрофі українців
    Екіпаж іншого лайнера бачив, як горів український літак, – звіт Ірану
    Іран авіакатастрофа Boeing МАУ Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ