«Необхідно зменшити кількість спекуляцій»: Зеленський і Трюдо вдруге обговорили катастрофу літака МАУ



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Володимир Зеленський та Джастін Трюдо вдруге за добу провели телефонну розмову

Президент України і прем’єрміністр Канади погодилися, що має бути ретельний підхід до вивчення інформації, а також тісна співпраця міжнародних партнерів в обміні даними

Президент України Володимир Зеленський і прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо вважають, що необхідно зменшити кількість спекуляцій стосовно розслідування авіакатастрофи в Ірані.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

«Президент України Володимир Зеленський і прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо вже вдруге обговорили телефоном ситуацію щодо розслідування причин катастрофи літака українських авіаліній в Ірані. Сторони погодилися, що має бути ретельний підхід до вивчення інформації, а також тісна співпраця міжнародних партнерів в обміні даними», - зазначається у повідомленні.

Сторони погодилися, що необхідно зменшити кількість спекуляцій щодо трагедії й усіляко сприяти проведенню об’єктивного та всебічного розслідування.

Зеленський також повідомив, що перебуває на зв’язку з різними державами, зокрема, наголосив, що 10 січня мав розмову з державним секретарем США Майком Помпео та зустрічався з представниками посольств Сполучених Штатів і Великої Британії в Україні. Українські експерти аналізують отримані дані. Всі версії причин авіакатастрофи вважаються можливими.

Президент України підтвердив, що іранська сторона сприяє розслідуванню й надала доступ до території авіакатастрофи, фрагментів літака та чорних скриньок.

Як відомо, глава МЗС України Вадим Пристайко провів брифінг щодо розслідування катастрофи літака української авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Ірані. Головні тези читайте тут

Нагадаємо, що Іран категорично заперечує збиття українського літака ракетою.

Раніше один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев повідомив, що ракету, яка могла збити український літак МАУ в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG.

Нагадаємо, за інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Раніше Іран закликав Канаду, Boeing та інші країни допомогти в розслідуванні катастрофи.

Заява Ірану пролунала після того, як прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у розвідки є дані, що вказують на влучення іранської ракети в український літак.

Також Трюдо допустив запровадження санкцій проти Ірану у разі відмови допустити експертів до розслідування причин катастрофи літака МАУ.

Незабаром прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що існує «купа інформації», яка підтверджує, що український літак Boeing 737-800 МАУ могла збити іранська ракета.

Також у розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.

Розслідувачі групи Bellingcat ідентифікували наземні об’єкти на зйомці і дійшли до висновку, що відео було зняте справді неподалік від місця падіння українського лайнера, і на ньому зафіксовано момент влучання ракети.

Напередодні представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили ЗМІ про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану.

Після цього авіакомпанія Lufthansa розвернула рейс з Франкфурту до Тегерану.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.