Розшифровку чорних ящиків збитого в Ірані лайнера МАУ проведуть в Україні

Французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації візьме участь у технічній роботі з розшифровки чорних ящиків

Робота по розшифровці бортових самописців збитого в Ірані Boeing МАУ буде проводитися в Україні.

Про це йдеться у повідомленні у Twitter французького Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації.

Бюро підтвердило свою участь у техроботі по розшифровці чорних ящиків.

«Наше бюро підтверджує участь у технічній роботі з розшифровки чорних ящиків... Ця робота буде зроблена в Україні», - зазначено в повідомленні.

Accident @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia on 08/01/20 / @BEA_Aero confirms it will attend the CVR & FDR technical work that will be done in #Ukraine / Any communication on the timeline & investigation progress is the responsibility of Iran’s AAIB authorities.