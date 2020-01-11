Тіла загиблих мають повернути до 19 січня. Зеленський поговорив з президентом Ірану



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«Для нас надзвичайно важливо, щоб уже наступного тижня — до 19 січня — тіла загиблих повернули в Україну, щоб їхні рідні могли з ними попрощатися», — зауважив президент України

Офіційний Тегеран запевнив, що всі причетні до авіакатастрофи будуть притягнуті до відповідальності

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані щодо збиття літака рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України у Тегерані.

Як повідомили у пресслужбі Зеленського, розмова відбулася з ініціативи іранської сторони.

Зазначається, що Хасан Рухані висловив співчуття українському народу та родинам загиблих. Він попросив вибачення від іранської сторони за трагедію, яка забрала 176 людських життів. Очільник Ірану повністю визнає, що трагедія сталася через помилкові дії військових цієї держави.

Офіційний Тегеран запевнив, що всі причетні до авіакатастрофи будуть притягнуті до відповідальності, а українській експертній групі буде надана вся необхідна підтримка для подальшої ефективної співпраці у юридичній і технічній площинах.

«Визнання «ракетної версії» як причини катастрофи відкрило шлях для продовження її розслідування без будь-яких затримок і перепон. Очікую на подальшу конструктивну взаємодію з Іраном відповідно до норм міжнародного права», — сказав Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що екіпаж збитого літака діяв у суворій відповідності до міжнародних льотних правил та інструкцій.

Він наголосив, що необхідно якомога швидше ідентифікувати та повернути тіла українських громадян на батьківщину.

«Для нас надзвичайно важливо, щоб уже наступного тижня — до 19 січня — тіла загиблих повернули в Україну, щоб їхні рідні могли з ними попрощатися», — зауважив президент України.

Хасан Рухані запевнив, що вже сьогодні вночі дасть відповідні доручення, щоб репатріація тіл відбулася якомога швидше.

Як відомо, робота по розшифровці бортових самописців збитого в Ірані Boeing МАУ буде проводитися в Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців запевнив, що пам’ять усіх загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірану буде гідно вшанована, усіх винних у трагедії покарають.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У столиці Ірану розпочалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном помилково збили іранські військові.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.