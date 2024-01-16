ЦАХАЛ відкрив вогонь по озброєних особах на кордоні з Єгиптом
Підозрілі особи прибули з єгипетської території в напрямку кордону з Ізраїлем, що прилягає до перетину Ніцана
Близько 20 підозрілих осіб, деякі з них були озброєні, прибули до кордону з Єгиптом, військові Ізраїлю відкрили по них вогонь. Про це інформує ЦАХАЛ.
«Солдати ЦАХАЛу, які діяли в цьому районі, відкрили вогонь у бік озброєних осіб, було зафіксовано влучання», – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що підозрілі особи прибули з єгипетської території в напрямку кордону з Ізраїлем, що прилягає до перетину Ніцана.
Згодом стало відомо про поранену військову зі боку Ізраїлю. За інформацією армії оборони Ізраїлю, вона отримала легке поранення під час перестрілки, її доставили в лікарню.
Раніше повідомлялося, що Ізраїль має намір завершити інтенсивну фазу наступу у південній частині Сектора Гази вже незабаром.
Раніше ізраїльські спецслужби заявили, що ХАМАС планував здійснити низку терактів у Європі.
Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) визначила місцезнаходження лідера палестинського руху ХАМАС Ях'ї Сінвара у Секторі Гази.
До слова, армія оборони Ізраїлю раніше виявила найбільший підземний завод із виробництва зброї у Секторі Гази. Підземні майстерні використовувалися для виробництва ракет великої дальності
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