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Ізраїльська армія виявила, де переховується лідер ХАМАСу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ізраїльська армія виявила, де переховується лідер ХАМАСу
Яхья Сінвар переховується у Секторі Гази
фото: Global Look Press

ЦАХАЛ поки що не ухвалив рішення про атаку місця, де перебуває лідер ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) визначила місцезнаходження лідера палестинського руху ХАМАС Ях'ї Сінвара у Секторі Гази. Про це пише газета The Times of Israel. Видання стверджує, що ЦАХАЛ не ухвалює рішення про атаку через використання палестинської сторони заручників.

Аналогічну заяву раніше зробив колишній голова військової розвідки Ізраїлю Амос Ядлін, пояснивши також відсутність реакції використанням заручників. При цьому місяцем раніше ЦАХАЛ повідомив про знищення одного з укриттів Сінвара та підведеної до нього мережі тунелів у Секторі Гази. У бункері на глибині 20 метрів розташовувалися укриття, молитовні кімнати та зони відпочинку. У тунелях були електропостачання, вентиляція та каналізаційна інфраструктура.

У ніч на 8 січня ізраїльські військові завдали ударів по 30 об'єктах палестинського руху ХАМАС у місті Хан-Юніс у південній частині Сектора Гази. За даними Армії оборони Ізраїлю, метою були об'єкти інфраструктури, склади та підземні споруди.

Раніше член ХАМАСу Усама Хамдан повідомив, що жертвами дій Ізраїлю з початку моменту ескалації в секторі Газа та на західному березі Йордану стали понад 30 тисяч людей. При цьому не менше семи тисяч палестинців вважаються зниклими безвісти.

До слова, Армія оборони Ізраїлю раніше виявила найбільший підземний завод із виробництва зброї у Секторі Гази. Підземні майстерні використовувалися для виробництва ракет великої дальності. Військові заявили, що, окрім ракет, майстерні виробляли копії або модифікації стандартних боєприпасів, і були підключені через підземні шахти до мережі тунелів, які використовуються для транспортування зброї до бойових підрозділів по Сектору Гази. Завод також має кілька ліфтів для зручного транспортування заготовок та готових боєприпасів.

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Теги: ХАМАС Ізраїль армія укриття інфраструктура

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