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Ізраїльська армія виявила найбільший підземний завод із виробництва ракет у Секторі Гази

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ізраїльська армія виявила найбільший підземний завод із виробництва ракет у Секторі Гази
Завод був підключений через підземні шахти до мережі тунелів ХАМАСу
фото: Reuters

У підземних майстернях виготовляли ракети та боєприпаси

Армія оборони Ізраїлю виявила найбільший підземний завод із виробництва зброї у Секторі Гази. Підземні майстерні використовувалися для виробництва ракет великої дальності. Про це пише Reuters.

Військові заявили, що, окрім ракет, майстерні виробляли копії або модифікації стандартних боєприпасів, і були підключені через підземні шахти до мережі тунелів, які використовуються для транспортування зброї до бойових підрозділів по Сектору Гази.

ЦАХАЛ виявив найбільший підземний завод із виробництва зброї у Газі
ЦАХАЛ виявив найбільший підземний завод із виробництва зброї у Газі
фото: Reuters

Завод також має кілька ліфтів для зручного транспортування заготовок та готових боєприпасів.

Ізраїльські офіційні особи заявляють, що ХАМАС навмисно розміщує військову інфраструктуру в житлових районах, щоб ускладнити напад на неї.

За словами ізраїльської армії, це металургійний завод, де ХАМАС виробляв ракети та інші боєприпаси
За словами ізраїльської армії, це металургійний завод, де ХАМАС виробляв ракети та інші боєприпаси
фото: Reuters

Нагадаємо, 17 грудня, Армія оборони Ізраїлю виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу на півночі Сектору Гази. Тунель має довжину приблизно чотири кілометри. При цьому в деяких місцях він опускається приблизно на 50 метрів під землю. 

Раніше ЦАХАЛ виявив вхід у тунель ХАМАС у класній кімнаті однієї зі шкіл у секторі Гази.

До слова, Нетаньягу розповів, скільки ще триватиме війна в Секторі Гази.

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Теги: Сектор Гази Ізраїль ХАМАС завод війна

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