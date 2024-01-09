Ізраїльська армія виявила найбільший підземний завод із виробництва ракет у Секторі Гази

Завод був підключений через підземні шахти до мережі тунелів ХАМАСу

У підземних майстернях виготовляли ракети та боєприпаси

Армія оборони Ізраїлю виявила найбільший підземний завод із виробництва зброї у Секторі Гази. Підземні майстерні використовувалися для виробництва ракет великої дальності. Про це пише Reuters.

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Військові заявили, що, окрім ракет, майстерні виробляли копії або модифікації стандартних боєприпасів, і були підключені через підземні шахти до мережі тунелів, які використовуються для транспортування зброї до бойових підрозділів по Сектору Гази.

ЦАХАЛ виявив найбільший підземний завод із виробництва зброї у Газі фото: Reuters

Завод також має кілька ліфтів для зручного транспортування заготовок та готових боєприпасів.

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Ізраїльські офіційні особи заявляють, що ХАМАС навмисно розміщує військову інфраструктуру в житлових районах, щоб ускладнити напад на неї.

За словами ізраїльської армії, це металургійний завод, де ХАМАС виробляв ракети та інші боєприпаси фото: Reuters

Нагадаємо, 17 грудня, Армія оборони Ізраїлю виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу на півночі Сектору Гази. Тунель має довжину приблизно чотири кілометри. При цьому в деяких місцях він опускається приблизно на 50 метрів під землю.

Раніше ЦАХАЛ виявив вхід у тунель ХАМАС у класній кімнаті однієї зі шкіл у секторі Гази.

До слова, Нетаньягу розповів, скільки ще триватиме війна в Секторі Гази.