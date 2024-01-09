Ізраїльська армія виявила найбільший підземний завод із виробництва ракет у Секторі Гази
У підземних майстернях виготовляли ракети та боєприпаси
Армія оборони Ізраїлю виявила найбільший підземний завод із виробництва зброї у Секторі Гази. Підземні майстерні використовувалися для виробництва ракет великої дальності. Про це пише Reuters.
Військові заявили, що, окрім ракет, майстерні виробляли копії або модифікації стандартних боєприпасів, і були підключені через підземні шахти до мережі тунелів, які використовуються для транспортування зброї до бойових підрозділів по Сектору Гази.
Завод також має кілька ліфтів для зручного транспортування заготовок та готових боєприпасів.
Ізраїльські офіційні особи заявляють, що ХАМАС навмисно розміщує військову інфраструктуру в житлових районах, щоб ускладнити напад на неї.
Нагадаємо, 17 грудня, Армія оборони Ізраїлю виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу на півночі Сектору Гази. Тунель має довжину приблизно чотири кілометри. При цьому в деяких місцях він опускається приблизно на 50 метрів під землю.
Раніше ЦАХАЛ виявив вхід у тунель ХАМАС у класній кімнаті однієї зі шкіл у секторі Гази.
До слова, Нетаньягу розповів, скільки ще триватиме війна в Секторі Гази.
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