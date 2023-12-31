Обстріл Харкова: поліція повідомила про майже 30 постраждалих за добу

Серед постраждалих є підлітки 14 і 16 років та іноземець

За останню добу рсійські загарбники били по Харкову ракетами і дронами, унаслідок чого постраждали 28 осіб. Про це повідомили поліція Харківської області та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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За даними правоохоронців, ввечері 30 грудня росіяни вдарили двома ракетами «Іскандер-М» по центру Харкова. В Індустріальний район прилетіли три ракети С-300. А вночі Харків зазнав атаки «Шахедів».

«Поранено 28 людей, у тому числі двоє дітей. Усі цивільні», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, пошкоджені житлові багатоповерхівки, магазини, готель, кафе, офісні приміщення й автомобілі.

Синєгубов додав, що 12 постраждалих перебувають у лікарнях. Серед пацієнтів двоє дітей 14 і 16 років та іноземець. Травмовані – у середньому та легкому стані.

Також уночі окупанти обстріляли село Борова в Ізюмському районі. Тут пошкоджено приватне домоволодіння. Із-під завалів будинку вилучили тіла жінки та двох чоловіків.

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Рятувальники ліквідовували наслідки нічної атаки на Харків фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 31 грудня під час повітряної тривоги в Харкові пролунала серія потужних вибухів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті є влучання у житлові будинки.

Триває 676-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойові зіткнення.