Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Харкова: поліція повідомила про майже 30 постраждалих за добу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Обстріл Харкова: поліція повідомила про майже 30 постраждалих за добу
Наслідки нічної атаки на Харків
фото: ДСНС

Серед постраждалих є підлітки 14 і 16 років та іноземець

За останню добу рсійські загарбники били по Харкову ракетами і дронами, унаслідок чого постраждали 28 осіб. Про це повідомили поліція Харківської області та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

За даними правоохоронців, ввечері 30 грудня росіяни вдарили двома ракетами «Іскандер-М» по центру Харкова. В Індустріальний район прилетіли три ракети С-300. А вночі Харків зазнав атаки «Шахедів».

«Поранено 28 людей, у тому числі двоє дітей. Усі цивільні», – йдеться в повідомленні.

Крім того, пошкоджені житлові багатоповерхівки, магазини, готель, кафе, офісні приміщення й автомобілі.

Синєгубов додав, що 12 постраждалих перебувають у лікарнях. Серед пацієнтів двоє дітей 14 і 16 років та іноземець. Травмовані – у середньому та легкому стані.

Також уночі окупанти обстріляли село Борова в Ізюмському районі. Тут пошкоджено приватне домоволодіння. Із-під завалів будинку вилучили тіла жінки та двох чоловіків.

5 фото
На весь екран
Рятувальники ліквідовували наслідки нічної атаки на Харків
фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 31 грудня під час повітряної тривоги в Харкові пролунала серія потужних вибухів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті є влучання у житлові будинки.

Триває 676-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойові зіткнення.

Читайте також: Атака на Харків: з’явилися фото наслідків
Теги: Харків обстріл безпілотник поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники ліквідовують наслідки влучань у Харкові
Атака на Харків: з’явилися фото наслідків
Сьогодні, 05:30
Надзвичайники та поліцейські евакуювали із пошкодженого будинку 8 осіб, передавши їх лікарям та психологам
Удар по Харкову: серед потерпілих – журналіст із Великої Британії
Вчора, 21:25
Одеса 29 грудня знову опинилася під ракетним ударом російських військ
Одеса: зафіксовано влучання в ще один будинок, кількість жертв зросла до трьох (фото)
29 грудня, 11:48

Події в Україні

Ситуація в регіонах: масований обстріл Харкова та загиблі на Донеччині
Ситуація в регіонах: масований обстріл Харкова та загиблі на Донеччині
Ракетний обстріл Дніпра: у лікарні помер ще один постраждалий
Ракетний обстріл Дніпра: у лікарні помер ще один постраждалий
Обстріл Харкова: поліція повідомила про майже 30 постраждалих за добу
Обстріл Харкова: поліція повідомила про майже 30 постраждалих за добу
Повітряні сили вказали на особливість нічної атаки на Україну
Повітряні сили вказали на особливість нічної атаки на Україну
Уночі окупанти атакували дронами: скільки ворожих цілей знищено
Уночі окупанти атакували дронами: скільки ворожих цілей знищено
ЗСУ стримують ворога під Авдіївкою і відбили атаки під Мар'їнкою – Генштаб
ЗСУ стримують ворога під Авдіївкою і відбили атаки під Мар'їнкою – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
ЗСУ розповіли, кому не видаватимуть повістки на вулицях
43K
Стало відомо, хто стоїть за вибухами в центрі Білгорода
29K
Обстріл Білгорода: кількість загиблих зросла до десяти, серед них є дитина
27K
Росія висунула вимогу Польщі, перш ніж виправдовуватися за інцидент із ракетою
19K
Оборона Авдіївки: ЗСУ виконали три важливих завдання
18K
Путін, пам'ятай про 30 грудня 2006 року

Новини

Атака безпілотників на Харків, нові санкції проти росіян: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Незначні опади, плюсова температура: прогноз погоди на 31 грудня
Сьогодні, 05:05
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
Вчора, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
Вчора, 07:26
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua