ЗСУ відбили російські атаки в Донецькій області: аналіз ISW

Українські війська продовжують наземну операцію на лівому березі Херсонщини

Українські війська продовжували контрнаступальні дії в Донецькій та Запорізькій областях. ЗСУ відбили дві російські атаки поблизу Старомайорського. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 11 атак російських військ поблизу Синьківки і щонайменше п’ять атак поблизу Макіївки, на схід від Тернів і Ямполівки. Російські війська 16 грудня продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли успіхів.

Речник української бригади, яка діє на Куп’янському напрямку, 16 грудня заявив, що на Куп’янському та Лиманському напрямках російські війська почали використовувати більш ефективні неідентифіковані боєприпаси.

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Міністерство оборони Росії стверджувало, що українські війська 16 грудня невдало атакували поблизу Бахмута в районі Іванівського та Кліщіївки. Російські війська провели локалізовані наступальні дії поблизу Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 грудня, показують, що російські війська просунулися на північ від Хромового.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили безуспішно атакували поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Російські блогери продовжували характеризувати локалізовану російську наступальну операцію навколо Бахмута як операцію, спрямовану на просування до Часів Яру.

Російські війська вели наступальні дії під Авдіївкою. Опубліковані 15 грудня геолокаційні кадри свідчать про просування російських військ до західних околиць промислової зони на південний схід від Авдіївки. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили безуспішно атакували на схід від Новобахмутівки, Степового та Авдіївки та на південь від Сіверного та Первомайського.

Російське МО стверджувало, що українські війська безуспішно атакували поблизу Мар’їнки та Побєди. Армія РФ проводила наступальні операції на захід і південний захід від Донецька, але не досягла успіхів 16 грудня. Один російський блогер стверджував, що російські війська повністю контролюють Мар’їнку, але інший стверджував, що українські війська все ще контролюють частину населеного пункту.

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Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар’їнки, Невельського, Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки. Російський блогер заявив, що українські мінні поля та укріплення заважають російським військам просунутися до Новомихайлівки.

16 грудня українські війська відбили дві російські атаки поблизу Старомайорського Донецької області. ЗСУ продовжували контрнаступальні дії поблизу Роботиного на заході Запорізької області. Російські джерела, зокрема Міністерство оборони, стверджували, що російські війська відбили українські штурми поблизу Роботиного та Вербового.

Російські війська продовжили контратаки на заході Запорізькій області. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, показують, що російські війська нещодавно досягли незначних успіхів на північний захід від Вербового. Українські сили відбили щонайменше вісім російських атак на захід від Новопокровки і на південь від Роботиного.

Українські війська продовжували наземну операцію на лівому березі Херсонської області. Російські блогери стверджували, що українські війська намагалися просунутися до лісових масивів поблизу Кринок та що в районі тривають важкі бої.