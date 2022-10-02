«Це вбило і СРСР»: російський експерт сказав, які настрої у суспільстві можуть розвалити Росію

«Стратегія «не піднімати тему і нічого не помічати» більше не працює»

Розчарування людей у своїй державі стало одним із важливих факторів для розпаду Радянського Союзу. Такі ж настрої у суспільстві спостерігаються зараз серед жителів Росії. Про це у інтерв’ю «Главкому» сказав старший науковий співробітник Фонду Карнегі Олександр Баунов.

Експерт зазначив, що ставлення до війни спричиняє серйозний розкол у російському суспільстві.

«Щодо ставлення до самої війни є дуже серйозний розкол у суспільстві. Мобілізація, звісно, випалює простір індиферентності, байдужості. Цих «невизначених» щодо війни було дуже багато досі. Тобто тих, які говорили, що «від нас нічого не залежить», що на цю тему небезпечно розмовляти, на цю тему не можна чіпати. Ось тепер стратегія «не торкатися та не помічати» не працює. Схожий розкол викликали локдауни та вакцинація, але зараз привід ще серйозніший. Під час пандемії було патріотичне прикриття. Мовляв, врятуємо країну, спрацюємо не гірше за Захід. І зараз мобілізація під патріотичними гаслами відбувається», – зазначив він.

Водночас Баунов наголосив, що мобілізація у Росіє фактично не є частковою, а «поступовою загальною», що спричиняє незадоволення серед росіян.

«Адже ніхто не каже, які категорії спочатку призовуть, людей яких професій, якого віку. Беруть просто всіх, кого можуть упіймати. Все це загрожує величезною нерівністю. Усі бачили відео із сином Пєскова, яке жахливо розлютило молодь. Подібного ми ще багато побачимо», – сказав він.

За словами експерта, до громадянського протистояння у Росії можуть призвести «якісь дивні речі, які не завжди можна передбачити». Він пояснив, що влада у РФ роками знищувала все, що може загрожувати їй. Водночас Баунов зазначив, що якісь негайні дії щодо повалення режиму навряд чи почнуться зараз.

«Але ми побачимо розчарування. Що поховало Радянський Союз? Саме розчарування людей у цій державі, яку вони перестали вважати своєю з різних причин. Те саме ми можемо побачити в Росії. Багато що далі залежатиме від того, як держава поведе себе. Спочатку протести будуть переважно у формі саботажу, у формі засудження та неприязного ставлення до надто грубих дій держави. Але якщо будуть загиблі, якщо сім'ї цих загиблих не мовчати (а ми розуміємо, що сім'ї загиблих часто не мовчать, їм втрачати нічого, хоча їх намагатимуться заткнути грошима), буде щось більше, ніж просто розчарування. Ще раз, не всі згодні обміняти свої життя на глави про Путіна у підручниках історії», – зазначив експерт.

Баунов також припустив, що путінська диктатура з часом може зіткнутися з нелояльністю силовиків, що може призвести до ї кінця.

«Я скоріше чекаю не відлиги чи танення режиму, а тріщини. На що слід звертати увагу? Путін, наприклад, обіцяв звернення увечері, а у підсумку виступив зранку. Тобто щось відбувалося, якісь, скоріш за все, апаратні конвульсії були. У результаті все вирішує лояльність, наприклад, силовиків. Якщо вони боятимуться, якщо вони розумітимуть, що вони теж є групою ризику, вони менш охоче боротимуться з противниками війни, і в якомусь відношенні будуть внутрішнім союзником України.

Були в історії португальська та іспанська диктатури, які тривали 40 років. Якщо іспанська мала досить мирний кінець, то португальська наприкінці існування зіткнулася з нелояльністю своїх силовиків, солдатів, армії. Адже силовики розуміли, що їх можуть відправити до Африки на війну, яку неможливо було виграти. І з'явилася критична маса військових, які перестали режим підтримувати та перейшли на бік тієї частини суспільства, що була проти війни. Саме війна привела до кінця режиму (режим «Нової держави», який існував у Португалії до 1974 року)», – пояснив він.

Експерт також вважає, що якась велика громадянська війна у Росії є «демографічно неможливою».

«Є розрив поколінь, де молодь та 30-річні проти Путіна та війни. Люди 50+ переважно за Путіна. Не дуже зрозумілі сторони конфлікту. Поганий сценарій – це не так якась громадянська війна, як соціально-національна революція.

Є ліберальні критики Путіна, а є умовні критики правих поглядів, які ще не досягли всіх своїх цілей – зрівняльного казарменного чи утопічного державного націоналізму з купцями та солдатами. Прихильників такого державного устрою чимало. Вони противники великої приватної, тим більше глобальної економіки. У їхніх очах Путін – молодець, бо б'ється із Заходом. Але, з іншого боку, він – не молодець, бо не б'ється зі своїми капіталістами. Адже власні – це продовження Заходу. І ось від них очікується спроба зіштовхнути країну в праву націонал-консервативну утопію, і це реальний ризик.

Відправлення малих народів на війну – один із головних ганебних моментів для Росії», – сказав Баунов.

Експерт Фонду Карнегі також вважає, що зупинити війну можна було б через переговори – «швидкими, жорсткими та тверезими домовленостями, які не будуть приємні нікому». Однак зараз жодна зі сторін не готова вести такі переговори.

«Поки що необхідність переговорів не знаходить емоційного відгуку в жодній із воюючих сторін. Наприклад, можна, умовно кажучи, обміняти повне виведення російських військ із окупованих територій на умовну автономію якоїсь частини України. Якщо ми не говоримо про повну поразку однієї зі сторін, можна було б припустити таку річ. Але до такого ніхто не готовий, тож це абстрактна розмова. І на цьому етапі війни такі домовленості неможливі. Швидше, нам потрібно поки що пережити якихось 10-20 років, не впавши у світову чи атомну війну», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше американський генерал, колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес заявив, що зараз існує реальна можливість того, що світ стане свідком кінця не лише режиму Путіна, а й самої Росії.

Відомий російський публіцист та опозиціонер Віктор Шендерович в інтерв'ю «Главкому» висловив думку, що у тому вигляді, в якому сьогодні існує російська держава, вона нежиттєздатна, він вважає сьогоднішню Росію «жахом світу». І щоб припинити імперський страх війни та смерті, які несе Росія, вона має розпастися або кардинально змінитися.