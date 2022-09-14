Американський генерал назвав три фактори, які можуть призвести до розпаду Росії

Як вважає Бен Ходжес, падіння довіри до армії є одним із факторів, які ведуть до розпаду РФ

Бен Ходжес закликає світ готуватися до розпаду Росії

Стає все очевидніше, що Україна зможе перемогти Росію у війні, а Кремль зіткнувся з історичною кризою довіри. Зараз існує реальна можливість того, що світ стане свідком кінця не лише режиму Путіна, а й самої Росії. Таку думку висловив у своїй колонці The Telegraph американський генерал, колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес.

Генерал зазначив, що керівництво Росії переживає кризу довіри, а виявлені під час війни з Україною слабкості РФ, скоріше за все, призведуть до початку кінця Росії. Крах країни, яка охоплює понад 120 етнічних груп, спочатку може бути поступовим, але швидко може перетворитися на дещо неконтрольоване. Ходжес закликав світ бути готовим до розпаду Росії.

«Якщо ми не підготуємося до такої можливості так, як ми не підготувалися до розпаду Радянського Союзу, це може створити величезну нестабільність у нашій геополітиці», – зазначив він.

Ходжес додав, що є щонайменше три фактори, які можуть призвести до розпаду РФ.

По-перше, це падіння внутрішньої довіри до російської армії, яка традиційно була основою легітимності Кремля. Російські чоловіки, колись спокушені розмірами зарплат в армії, наразі уникають масового вербування. Це загострило непропорційне вербування етнічних меншин із Чечні та інших країн у віддалених регіонах – груп, які найлегше використовувати як гарматне м’ясо. За словами генерала, якщо чеченці, наприклад, вирішать розв’язати ще одну війну за незалежність, то Путін не знайде військових ресурсів для боротьби з ними. Відсутність реакції з боку керівництва потягне за собою низку подібних повстань по країні.

По-друге, російська економіка через втрату енергетичних ринків, які раніше компенсували відсутність сучасної промисловості в РФ, не зможе підтримувати населення у 144 млн.

Третій чинник – малонаселеність Росії відносно територій, якими володіє країна.

«Ці цифри ускладнюють досягнення громадянської солідарності в найкращі часи, але зараз, коли метрополія перебуває у слабкій позиції, будь-яке почуття національної ідентичності може швидко погіршитися. У сукупності ці дилеми становлять дуже серйозний виклик для Заходу. Якщо ви зробите це неправильно, ми можемо зіткнутися з катастрофою. Наша неспроможність підготуватися до останнього розпаду Росії близько 30 років тому та внутрішніх проблем в РФ, ймовірно, призвели до президентства Путіна. Ми не можемо ризикувати бути неготовими вдруге», – вважає Ходжес.

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