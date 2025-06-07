В Енгельсі уражено нафтобазу: пожежа досі триває

Пожежа на нафтобазі не вщухає, а стає тільки сильнішою

У ніч на п'ятницю, 6 червня, у Енгельсу пролунали вибухи. Під удар потрапила нафтобаза, що постачає паливом військовий аеродром «Енгельс-2». Після атаки виникла масштабна пожежа, яка досі триває. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Як повідомляється, у Енгельсі після атаки БпЛА виникла пожежа на нафтооб'єкті. У місті розташована база зберігання нафтопродуктів «Комбінат Кристал» «Росрезерву», що забезпечує паливом військовий аеродром «Енгельс-2». Вона вже перебувала під атакою безпілотників у січні цього року.

У місцевих телеграм-каналах пишуть, що пожежа на нафтобазі не вщухає, а стає тільки сильнішою, чорний дим, за їх словами, стає ще чорнішим та густішим.

Як стало відомо з повідомлення Генштабу, Сили оборони України атакували низку об’єктів військової інфраструктури на території Росії: було уражено аеродроми російської військової авіації «Енгельс» і «Дягілєво». Про це інформує «Главком».

За даними Генштабу, на «Енгельсі» в Саратовській області скупчувалася авіація росіян, яка залишилася після операції Служби безпеки України «Павутина».

А з «Дягілєво», що в Рязанській області, злітають стратегічні бомбардувальники росіян. Також там базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовували для забезпечення ракетних ударів по території України. Результати влучання ще уточнюють, але в районі аеродрому фіксували пожежу.

Також у Саратовській області українські військові влучили у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами. Там почалася масштабна пожежа, яку не можуть загасити.

Також у Брянську у Росії пролунали сильні вибухи біля місцевого аеродрому та розгорілася пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали. Як розповіли місцеві жителі, кілька сильних вибухів пролунали близько 23:30. Після них, за словами очевидців, біля аеродрому почалося загоряння.