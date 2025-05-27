Туреччина масово закриває готелі перед сезоном: готельєри дали пораду туристам

У Туреччині рекомендують туристам перед поїздкою перевіряти статус свого готелю та підтверджувати бронь, щоб уникнути проблем

В останні дні у турецьких та міжнародних ЗМІ поширилися тривожні повідомлення про масове закриття понад 4 тис. готелів на території Туреччини. Новина викликала стурбованість у туристів, проте представники туристичної галузі країни поспішили розвіяти панічні настрої. Про це пише «Главком» із посиланням на Turizm Ekonomi.

За словами керівника одного з великих туристичних холдингів Орхана Санджара, йдеться не про раптові закриття, а про стандартну процедуру усунення технічних та адміністративних недоліків у роботі деяких готелів. Він зазначив, що Міністерство туризму Туреччини діє послідовно, даючи об'єктам розміщення час на приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства.

Приводом для хвилі чуток стали заяви адвоката Абіде Саралу, яка повідомила про 4 тис. готелів, нібито опечатаних через відсутність сертифікатів туристичного об'єкта. Вона нагадала, що з 2021 року готелі могли тимчасово працювати з дозволу місцевої влади, але протягом пів року мали отримати офіційний сертифікат. Багато готелів, за її словами, не виконали цієї вимоги вчасно.

Однак Орхан Санджар підкреслив, що йдеться про тимчасові заходи й що готелі заздалегідь попереджають туристичні агенції про скасування бронювань, якщо не встигають усунути порушення. Цифра в 4 тис., за його словами, охоплює об'єкти, де наразі ведуться роботи з приведення у відповідність до норм.

Водночас він рекомендував туристам перед поїздкою перевіряти статус свого готелю та підтверджувати бронь, щоб уникнути непорозумінь.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав що 248 готелів на курортах Туреччини було закрито через проблеми з ліцензією та іншими порушеннями.

До слова, протягом багатьох років Туреччина залишалася одним із найпопулярніших серед європейців напрямків для літнього відпочинку. Причому нерідко країну називали бюджетною альтернативою дорожчим курортам Греції. Проте за останній рік ціни в країні різко зросли, скаржаться туристи, одночасно зазначаючи, що відпочинок без натовпів став тихішим і комфортнішим.