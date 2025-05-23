Готелі у Туреччині масово закриваються перед сезоном: причина
На сьогодні 248 готелів на курортах Туреччини було закрито через проблеми з ліцензією та іншими порушеннями, але перевірки продовжуються
У регіоні Мугла, де розташовані такі популярні курорти, як Бодрум, Фетхіє та Мармарис, за перший квартал 2025 року пройшли перевірки у 526 туристичних об'єктах. Майже половину з них, 248 готелів, було закрито через проблеми з ліцензією та іншими порушеннями. Про це заявив губернатор Мугли Ідріс Акбійїк, пише «Главком» із посиланням на турецьке видання Turizm Ajansi.
Ідріс Акбійїк додав, що на даний час інспекції продовжуються – ще 15 об'єктів перебувають у процесі закриття. Глава регіону пояснив, що влада працює над тим, щоб надати можливості безпечного відпочинку місцевим жителям, а також іноземним туристам.
За його словами, наразі перевірено менше ¼ всіх готелів, які раніше мали муніципальну ліцензію та отримали простий сертифікат на здійснення туристичної діяльності у сфері розміщення від Міністерства культури і туризму відповідно до постанови, прийнятої у 2021 році. Всього їх 2146, інспекції продовжуються.
Нагадаємо, в середині лютого Ідріс Акбіїк ділився такими цифрами: тоді було закрито 98 готелів, ще в 154 виявили невідповідності вимогам і їм також загрожує закриття. Таким чином, уникнути його вдалося небагатьом.
Раніше на проблему з ліцензіями, які видавало об'єктам розміщення Міністерство культури та туризму Туреччини, звернув увагу президент Асоціації професійних керуючих готелів Бодруму (BOYD) Сердар Карджилиоглу. Він розповів, що в процесі з'ясувалась невідповідність готелів вимогам відомства, і тепер вони в масовому порядку позбавляються дозволів на роботу. Готельєр назвав ситуацію скандалом і закликав якнайшвидше виправити становище.
За словами турецьких готельєрів, списки закритих об'єктів не публікуються, щоб не зменшити продаж у разі, якщо їм вдасться виправити порушення.
Нагадаємо, ще у січні стало відомо, що у Туреччині мають закритися 17% від усіх готелів у країні. В основному це зачепить місто Стамбул, але постраждають і популярні у туристів курорти.
До слова, туристи масово відмовляються від Туреччини заради двох нових дешевших місць відпочинку. Про це заявили інсайдери – представники місцевого турбізнесу, які побоюються провалу літнього туристичного сезону 2025 року.
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