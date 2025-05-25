Туристів обурюють ціни на курортах Туреччини

Туристи жаліються, що за останній рік у Туреччині різко зросли ціни

Пляжі популярного курорту у Туреччині порожні, оскільки інфляція «вбиває інтерес туристів»

Протягом багатьох років Туреччина залишалася одним із найпопулярніших серед європейців напрямків для літнього відпочинку. Причому нерідко країну називали бюджетною альтернативою дорожчим курортам Греції. Проте за останній рік ціни в країні різко зросли, скаржаться туристи, одночасно зазначаючи, що відпочинок без натовпів став тихішим і комфортнішим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Express.

Зокрема, туристка з ніком suzannatravelsolo у своєму Tik Tok на початку травня 2025 року поділилася відео спорожнілого турецького курорту Мармарис, де ще рік назад було неймовірно галасливо та людно.

«Це я на пляжі, і тут нікого немає... Зараз 11 година ранку, і тут лише один хлопчина», – зазначила вона.

Потім туристка вирушила на екскурсію містом, і там ситуація була аналогічна. «Це знаменита барна вулиця – район нічних клубів Мармариса. Я не можу уявити, що там було так учора ввечері, але все ж таки...», – прокоментувала Сюзанна.

Відео привернуло увагу великої кількості користувачів. Багато хто з них погодився, що вартість відвідування Туреччини різко злетіла.

«Люди просто не можуть собі цього дозволити, коли все стає таким дорогим», – наголосила одна з користувачів. «Я була там у цей час минулого року, і там було багато народу. Завищені ціни утримують усіх від поїздки», – додала ще одна туристка. «Занадто дорого, люди їдуть до Іспанії. Раніше я їздила в Мармарис щороку, але я не платитиму ці шалені ціни», – зазначила ще одна користувачка.

«Ціни в Мармарисі просто збожеволіли... Мармарис був одним із місць, куди я їздив щороку, але тепер це не так», – додав ще один коментатор.

Втім, чимало людей у ​​коментарях зазначили, що, можливо, того дня в Мармарисі було так мало людей через похмуру та дощову погоду, плюс ролик був записаний до початку масового туристичного сезону. А тому вони припустили, що до червня ситуація налагодиться, і місцеві пляжі знову будуть забиті туристами.

Статистика неоптимістична

Однак аналітики Statista все ж таки констатували, що останнім часом ціни в Туреччині різко зросли, і цьому є кілька причин.

«Індекси цін внутрішніх виробників постійно зростають, що безпосередньо призвело до зростання цін на всі споживчі товари та послуги. Відповідно, індекс споживчих цін (ІСЦ) у всіх товарних групах різко зріс з 2022 року. У тому ж році категорія продуктів харчування і безалкогольних напоїв мала один з найвищих рівнів інфляції. На продукти припала найвища частка витрат домогосподарств у 2023 році», – йшлося у звіті.

При цьому аналітики зазначили: попри те, що інфляція в Туреччині останнім часом почала сповільнюватися, ціни на продукти харчування в країні продовжують неухильно зростати, збільшившись на 48,6% у листопаді 2024 року, порівняно з тим же місяцем попереднього року.

Водночас повідомляється, що влада Туреччини вживає заходів для стимулювання туризму, включаючи розв'язання проблеми зростання цін, розширення туристичних пропозицій та інвестиції в інфраструктуру.

Нагадаємо, туристи масово відмовляються від Туреччини заради двох нових дешевших місць відпочинку. Про це заявили інсайдери – представники місцевого турбізнесу, які побоюються провалу літнього туристичного сезону 2025 року

До слова, купальний сезон у Туреччині опинився під загрозою. Білий слиз чи «морська слина», що знову з'явився на поверхні моря Туреччини, загрожує як екосистемі, так і туризму у поточному сезоні.