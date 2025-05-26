Міністр закордонних справ Туреччини провів зустріч з Путіним: про що говорили

Зустріч російського диктатора та турецького міністра тривала годину

Міністр закордонних справ Хакан Фідан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Як інформує «Главком», про це повідомляють турецькі ЗМІ.

Зазначається, що зустріч тривала годину. Як пише Ensonhaber, вони розмовляли про війну в Україні, а саме вказано, що Фідан мав наголосити на відданості Туреччини у мирному врегулюванні між Україною та Росією.

За інформацією іншого видання, під час зустрічі обговорювались результати перемовин, що відбулись нещодавно у Стамбулі.

Також повідомляється, що Фідан мав зустріч і з радником Путіна Володимиром Мединським, який очолював російську делегацію на стамбульських переговорах.

Серед іншого зазначено, що міністр закордонних справ Туреччини планує зустрітись зі своїм колегою, міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Як повідомляють вже російські ЗМІ, відбувся також обмін думками щодо двосторонніх питань Росії та Туреччини у сфері економіки та енергетики.

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан планує відвідати Росію в понеділок та вівторок, щоб обговорити ситуацію в Україні.

Рolitico писало, що ця поїздка відбудеться після того, як представники Росії та України зустрілися на початку цього місяця в Стамбулі для переговорів щодо можливого припинення вогню.

Зустріч не призвела до суттєвого прогресу у врегулюванні бойових дій, але все ж таки вдалося досягти угоди про великий обмін військовополоненими.

Зауважимо, 15 травня президент України Володимир Зеленський прибув у Туреччину, для переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним та турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Нагадаємо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.

До слова, 19 травня, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп стверджує, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки вбачає можливість досягнення прогресу в переговорах про припинення війни в Україні.

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і «не може існувати», оскільки «диявол криється в деталях». За його словами, головним пунктом, який Росія наполегливо формулює у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є «усунення першопричин конфлікту».