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«Назаймана краса»: таємний острів у Туреччині підкорив туристів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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«Назаймана краса»: таємний острів у Туреччині підкорив туристів
Потрапити на острів можна лише на човнах чи яхтах
фото із відкритих джерел

Таємний острів називають «турецькими Мальдівами»

У Туреччині є секретний острів, який називають «відповіддю» країни на Мальдіви. Він має назву Сулуада, розташований біля узбережжя Анталії, одного з провідних туристичних напрямків. Про це пише «Главком» із посиланням на Dailymail.

«Незважаючи на близькість до Анталії, острів абсолютно безлюдний, що робить його тихим місцем відпочинку для туристів, які хочуть втекти від натовпу», – пише Dailymail.

Видання зазначило, що потрапити на острів можна, здійснивши 40-хвилинну поїздку на човні з Анталії.

Villa Plus Turkey описує острів так: «Туристів зустрічає краєвид, який здається таким, що зійшов прямо з листівки. Берегова лінія острова облямована дрібним, пудрово-білим піском, а блакитні води ваблять до освіжаючого купання».

Сулуада дуже подобається туристам
Сулуада дуже подобається туристам

В описі також ідеться про те, що острову вдалося зберегти свою «незайману природну красу» за «мінімального розвитку». А кришталево чиста вода Сулуади – це рай для диких тварин. Там туристи можуть побачити дельфінів і тюленів-монахів.

Загалом на Сулуаді є два пляжі, придатні для купання, а туристи також можуть вирушити вглиб острова, щоб прогулятися серед оливкових дерев.

До слова, купальний сезон у Туреччині опинився під загрозою. Білий слиз чи «морська слина», що знову з'явився на поверхні моря Туреччини, загрожує як екосистемі, так і туризму у поточному сезоні.

Нагадаємо, є ознаки того, що цього літа Туреччина прийме рекордну кількість іноземних туристів. Країна поставила за мету до 2025 року залучити 65 млн туристів та отримати $64 млрд доходу від туризму. Минулого року Туреччину відвідало понад 62 млн туристів, а прибуток від цієї галузі склав $61,1 млрд.

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Теги: туризм пляжі Туреччина

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