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    Туреччина пом’якшить візові вимоги для медичних туристів

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    Туреччина щороку приймає велику кількість пацієнтів із Європи&nbsp; - Туреччина пом’якшить візові вимоги для медичних туристів
    Туреччина щороку приймає велику кількість пацієнтів із Європи 
    фото з відкритих джерел

    Туреччина постійно приймає пацієнтів для оздоровлення із Європи, Близького Сходу та Африки

    Туреччина протягом 48 годин надаватиме візи для тих, хто має призначення на прийом до лікаря у медичних закладах країни. Про це повідомив заступника міністра закордонних справ Явуза Селіма Кірана, якого цитує Türk Time.

    «Як тільки пацієнт з будь-якої точки світу покаже нам своє призначення через HIB (Асоціація експортерів послуг – ред.), він матиме можливість приїхати до нашої країни разом зі своїм супроводом не пізніше ніж за 48 годин. Ми маємо збільшити частку нашої країни в оздоровчому туризмі», – повідомив Кіран.

    За його словами, Туреччина здебільшого приймає пацієнтів для оздоровлення із Європи, Близького Сходу та Африки.

    «Ми прагнемо збільшити валютні надходження з 1 млрд доларів, які маємо нині, до 3 мільярди доларів до 2023 року», – повідомив заступник міністра торгівлі Мустафа Тузджу.

    Нагадаємо, набирає чинності угода, яка передбачає збільшення безвізового перебування українців у Сербії. Строк дозволеного перебування становить до 90 днів протягом 180 днів.

    Починаючи з 15 жовтня, набирає чинності угода між Кабміном України й урядом Сербії щодо внесення змін до угоди про відмову від візових вимог для громадян.

    Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, деякі країни-учасниці Євросоюзу підняли питання про можливість скасування безвізового режиму для ряду третіх країн, зокрема, України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.

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    Теги: Туреччина ЄС здоров'я медицина візи туризм
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    Туреччина пом’якшить візові вимоги для медичних туристів