Туреччина пом’якшить візові вимоги для медичних туристів
Туреччина постійно приймає пацієнтів для оздоровлення із Європи, Близького Сходу та Африки
Туреччина протягом 48 годин надаватиме візи для тих, хто має призначення на прийом до лікаря у медичних закладах країни. Про це повідомив заступника міністра закордонних справ Явуза Селіма Кірана, якого цитує Türk Time.
«Як тільки пацієнт з будь-якої точки світу покаже нам своє призначення через HIB (Асоціація експортерів послуг – ред.), він матиме можливість приїхати до нашої країни разом зі своїм супроводом не пізніше ніж за 48 годин. Ми маємо збільшити частку нашої країни в оздоровчому туризмі», – повідомив Кіран.
За його словами, Туреччина здебільшого приймає пацієнтів для оздоровлення із Європи, Близького Сходу та Африки.
«Ми прагнемо збільшити валютні надходження з 1 млрд доларів, які маємо нині, до 3 мільярди доларів до 2023 року», – повідомив заступник міністра торгівлі Мустафа Тузджу.
Нагадаємо, набирає чинності угода, яка передбачає збільшення безвізового перебування українців у Сербії. Строк дозволеного перебування становить до 90 днів протягом 180 днів.
Починаючи з 15 жовтня, набирає чинності угода між Кабміном України й урядом Сербії щодо внесення змін до угоди про відмову від візових вимог для громадян.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, деякі країни-учасниці Євросоюзу підняли питання про можливість скасування безвізового режиму для ряду третіх країн, зокрема, України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.