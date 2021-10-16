США дозволять в'їзд іноземцям, щепленим різними вакцинами проти Covid-19

Комбінація різних вакцин сприйматиметься у США, як завершене вакцинування від коронавірусу

У США заявили, що вважатимуть повною вакцинацією застосування будь-якої комбінації двокомпонентних препаратів проти коронавірусу

Американський регулятор CDC (федеральне агентство Міністерства охорони здоров'я США) підтвердив, що дозволить в’їзд для іноземців, щеплених різними двокомпонентними вакцинами, і вважатиме, що вони пройшли повний курс вакцинації за умови, якщо ці препарати затверджені ВООЗ. Про це, як повідомило агентство Reuters, заявила напередодні офіційна представниця CDC.

«Хоча CDC не рекомендує змішувати типи вакцин під час первинної серії вакцинації (першого й другого щеплень – ред.), ми розуміємо, що це дедалі частіше зустрічається в інших країнах, тому нам слід прийняти це для інтерпретації записів про вакцинацію», – заявили у американському відомстві.

У CDC також підтвердили, що вважатимуть повною вакцинацією застосування будь-якої комбінації двокомпонентних препаратів, затверджених американським Управлінням контролю за якістю продуктів харчування та медикаментів (FDA), а також Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

До цього переліку входять вакцини виробництва Moderna, Pfizer/BioNtec, Johnson&Johnson, а також Oxford/AstraZeneca, Covishield, Sinopharm та Sinovac.

Раніше стало відомо, що Білий дім планує оголосити про зняття обмеження на поїздки для повністю вакцинованих іноземних громадян з понад 30 країн. У цьому списку буде чимало європейських країн. Нові правила почнуть діяти з 8 листопада.

Напередодні президент США анонсував Covid-вакцинацію дітей від п'яти років.

Крім того повідомлялося, що вакцинованим російським «Супутником V» закриють в'їзд до США.

Раніше ВООЗ заявив, що людство скоро подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією Covid-19.

Також вчені з'ясували, чим відрізняються антитіла у щеплених і у тих, хто перехворів Covid-19.

У мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.

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