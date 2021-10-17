ЄС зафіксував збільшення числа прохань про притулок – ЗМІ

Число запитів про притулок в Європейському союзі наблизилося до доковідного рівня

Європейський офіс з питань притулку (EASO) у 2021 році фіксує тенденцію до зростання міграції в ЄС, число прохань про притулок майже досягло доковідного рівня, заявила виконавча директорка відомства Ніна Грегорі, пише Deutsche Welle з посиланням на видання концерну Funke Mediengruppe.

«Цього року ми спостерігаємо тенденцію до зростання міграції в ЄС... У серпні 2021 року країни ЄС зафіксували близько 56 тис. клопотань про міжнародний захист... Таким чином, за кількістю заяв про надання притулку ми майже досягли рівня, який був до коронавірусу», – повідомила Грегорі в інтерв'ю медіагрупі Funke.

Вона додала, що цього року відомство фіксує зростання числа шукачів притулку в країнах Східної Європи, насамперед на Балканському маршруті. До цих країн відносяться Болгарія, Словаччина, Хорватія. Йдеться і про Австрію. «Міграційними гарячими точками» стали Латвія і Литва.

За словами Грегорі, в серпні в ЄС зареєстрували рекордні 10 тис. прохань про притулок від громадян Афганістану, на 38% більше в порівнянні з липнем. Однак в це число входять повторні заяви від афганців, які вже давно живуть в країнах Європи, і прохання від тих, кого евакуювали з Кабула.

Грегорі додала, що EASO поки не відзначає руху афганців до Європи. Проте вона впевнена, що Євросоюз повинен підготуватися до «важкої ситуації з міграційними потоками з Афганістану в Європу». Грегорі зазначила, що відомство вже готує керівництво для країн ЄС, покликане оптимізувати процес обробки запитів на притулок, а також програму переселення для афганців.

Нагадаємо, станом на 1 вересня 345 громадян Афганістану звернулися до України по допомогу. З них 53 людини були визнані біженцями, ще 38 осіб визнані такими, що потребують додаткового захисту.

Нагадаємо, У міграційній службі України звернулися до Міністерства юстиції з пропозицією переобладнати будівлі для розміщення біженців з Афганістану.

До слова, голова афганської громади у Києві поскаржився на умови для біженців.

Також повідомлялося, що на сьогодні в Україні мешкає близько 5 тис. громадян Афганістану.

Близько 2 тис з них перебувають на території країни нелегально.

Також нагадаємо, 19 біженців, які 23 серпня прилетіли в Україну з Афганістану, відбули до пункту тимчасового розміщення біженців у Яготині Київської області.

До слова, за словами речника міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслава Жарина, режим Лукашенка заробляє «мільйони доларів» на нелегальних мігрантах, які хочуть потрапити в ЄС.

Крім того, з цього тижня Білорусь посилила правила в'їзду для громадян Сирії, Єгипту, Афганістану, Пакистану, Ємену, Ірану та Нігерії. Вони більше не можуть отримати візу прямо в аеропорту Мінська, як це було раніше.

Також парламент Польщі у четвер, 14 жовтня, проголосував за легалізацію вигнання мігрантів на кордоні. Після прийняття поправки до закону парламент також схвалив будівництво прикордонної споруди вартістю €353 млн, яка повинна бути обладнана датчиками руху.

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