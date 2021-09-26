У Києві під час пожежі у хостелі загинула людина

Один чоловік отримав травму після того, як вистрибнув з вікна на третьому поверсі

Сьогодні вночі у Києві сталася пожежа у хостелі, у результаті якої загинула одна людина. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, близько 03:00 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Симиренка, 36, що у Святошинському районі міста. Займання виникло в житловій кімнаті, розміщеній на третьому поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі, переобладнаній під хостел.

О 03:31 пожежу було локалізовано та о 03:53 ліквідовано на площі 40 кв. м.

«Попередньо в кімнаті знаходилось три особи. На момент прибуття бійців один з них вистрибнув з вікна 3-поверху та отримав травму, попередньо – перелом ключиці. Інший вибіг по сходах на вулицю, а третього чоловіка, 1987 року народження, було виявлено без ознак життя під час гасіння пожежі. Постраждалого чоловіка, що отримав травми від падіння з висоти, було госпіталізовано до 1-ї обласної клінічної лікарні для обстеження», – розповіли у пресслужбі.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 22 вересня сталася пожежа у столичному Гідропарку на території човнової станції. На місці вогнеборці встановили, що сталося займання металевого вагончика. Під час гасіння пожежі бійці виявили тіло людини.

Як повідомлялося, у четвер, 23 вересня, у місті Чернівці спалахнула пожежа. Зайнялася меблева фабрика «Такабо».

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