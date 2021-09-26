  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві під час пожежі у хостелі загинула людина

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Причина виникнення пожежі встановлюється - У Києві під час пожежі у хостелі загинула людина

    Причина виникнення пожежі встановлюється

    Фото ГУ ДСНС України у м.Києві

    Один чоловік отримав травму після того, як вистрибнув з вікна на третьому поверсі

    Сьогодні вночі у Києві сталася пожежа у хостелі, у результаті якої загинула одна людина. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Згідно з повідомленням, близько 03:00 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Симиренка, 36, що у Святошинському районі міста. Займання виникло в житловій кімнаті, розміщеній на третьому поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі, переобладнаній під хостел.

    О 03:31 пожежу було локалізовано та о 03:53 ліквідовано на площі 40 кв. м.

    «Попередньо в кімнаті знаходилось три особи. На момент прибуття бійців один з них вистрибнув з вікна 3-поверху та отримав травму, попередньо – перелом ключиці. Інший вибіг по сходах на вулицю, а третього чоловіка, 1987 року народження, було виявлено без ознак життя під час гасіння пожежі. Постраждалого чоловіка, що отримав травми від падіння з висоти, було госпіталізовано до 1-ї обласної клінічної лікарні для обстеження», – розповіли у пресслужбі.

    Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, 22 вересня сталася пожежа у столичному Гідропарку на території човнової станції. На місці вогнеборці встановили, що сталося займання металевого вагончика. Під час гасіння пожежі бійці виявили тіло людини.

    Як повідомлялося, у четвер, 23 вересня, у місті Чернівці спалахнула пожежа. Зайнялася меблева фабрика «Такабо».

    Читайте також: Із похолоданням зросла кількість пожеж у приватних будинках на Київщині
    Теги: пожежа Київ чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві під час пожежі у хостелі загинула людина