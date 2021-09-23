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    У Чернівцях спалахнула меблева фабрика (відео)

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    У Чернівцях горить меблева фабрика - У Чернівцях спалахнула меблева фабрика (відео)

    У Чернівцях горить меблева фабрика

    Фото: Молодий Буковинець

    На фабриці горить один з цехів

    У четвер, 23 вересня, у місті Чернівці спалахнула пожежа. Зайнялась меблева фабрика «Такабо». Про це повідомляє місцеве видання «Молодий Буковинець».

    Фабрика, яка загорілась, розташована на вулиці Хотинській у Чернівцях.

    На кадрах, які розмістили у соціальних мережах, можна побачити величезний чорний дим, який підіймається на десятки метрів над дахом будівлі.

    Відомо, що пожежа сталась в одному з цехів на фабриці. На місце пригоди вже прибули рятувальники.

    Інформації про жертв та постраждалих поки немає. Також невідомо, яка площа загоряння.

    Нагадаємо, у ніч на середу, 22 вересня, сталася пожежа в житловому багатоповерховому будинку на вул. Йорданській, 24-Б в Оболонському районі столиці.

    Як повідомлялося, у ніч на 20 вересня сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Ворзель, під час якої постраждала жінка.

    Теги: пожежа рятувальники Чернівці
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    У Чернівцях спалахнула меблева фабрика (відео)