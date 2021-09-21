Масштабна пожежа в Києві: згорів ангар, де виготовлялись гранітні вироби (відео)

Вогнем було охоплено 500 кв. м ангару

Минулої ночі на вул. Миколи Василенка, 1 у Солом’янському районі столиці сталася масштабна пожежа в металевому ангарі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 23:57. На місце події прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в металевому ангарі, сталося займання обладнання для виготовлення гранітних виробів. Ангар був поділено на дві частини, тож існувала загроза розповсюдження полум’я на сусіднє приміщення.

На момент прибуття бійців в ангарі нікого не було.

Складність гасіння пожежі полягала в тому, що загоряння супроводжувалось сильним задимленням.

О 00:46 вогнеборці локалізували загоряння на площі 500 кв. м та о 01:12 – ліквідували.

Внаслідок пожежі згоріло обладнання для виготовлення гранітних виробів.

На місці події було залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 42 чоловіки особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, у ніч на 20 вересня сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Ворзель, під час якої постраждала жінка.