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    Масштабна пожежа в Києві: згорів ангар, де виготовлялись гранітні вироби (відео)

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    Загоряння в ангарі супроводжувалось сильним задимленням - Масштабна пожежа в Києві: згорів ангар, де виготовлялись гранітні вироби (відео)
    Загоряння в ангарі супроводжувалось сильним задимленням
    Фото: скріншот із відео

    Вогнем було охоплено 500 кв. м ангару

    Минулої ночі на вул. Миколи Василенка, 1 у Солом’янському районі столиці сталася масштабна пожежа в металевому ангарі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 23:57. На місце події прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

    Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в металевому ангарі, сталося займання обладнання для виготовлення гранітних виробів. Ангар був поділено на дві частини, тож існувала загроза розповсюдження полум’я на сусіднє приміщення.

    На момент прибуття бійців в ангарі нікого не було.

    Складність гасіння пожежі полягала в тому, що загоряння супроводжувалось сильним задимленням.

    О 00:46 вогнеборці локалізували загоряння на площі 500 кв. м та о 01:12 – ліквідували.

    Внаслідок пожежі згоріло обладнання для виготовлення гранітних виробів.

    На місці події було залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 42 чоловіки особового складу.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, у ніч на 20 вересня сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Ворзель, під час якої постраждала жінка.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    Масштабна пожежа в Києві: згорів ангар, де виготовлялись гранітні вироби (відео)