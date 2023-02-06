Землетрус у Туреччині: до МЗС вже звернулося 24 українці, які втратили зв’язок із рідними
Кулеба взяв під особистий контроль питання надання допомоги українцям на тлі землетрусу в Туреччині
Міністерство закордонних справ наразі не має інформації про загиблих громадян внаслідок землетрусу в Туреччині. При цьому МЗС отримало 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями, що проживають у зоні стихійного лиха. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
За його словами, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв під особистий контроль питання надання допомоги українцям на тлі землетрусу в Туреччині.
Так, у посольстві України було створено оперативний штаб. Залучені також можливості генконсульства в Стамбулі та консульства в Анталії. Дипломати взаємодіють із турецькими рятувальними службами. Тим часом пошуково-рятувальні роботи тривають.
«Наразі маємо 24 звернення про відсутність зв’язку із громадянами України, які проживають в зоні стихійного лиха. Вся інформація оперативно передана турецькій стороні. Місця знаходження наших громадян з’ясовуються», – написав Ніколенко.
Речник МЗС зазначив, що після отримання оновленої інформації дипломати будуть негайно інформуватиму рідних. Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу наразі не надходила.
Нагадаємо, руйнівний землетрус у Туреччині стався 6 лютого поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані.
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