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У сусідніх із Україною країнах також стався землетрус

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У сусідніх із Україною країнах також стався землетрус
фото ілюстративне

Можливі подальші підземні поштовхи

У Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи також було відчутно в Молдові. Про це повідомляє Digi24.

Підземні поштовхи зафіксовано на глибині 23 кілометри. За даними Національного інституту досліджень і розвитку фізики Землі (INFP), їх було відчутно за 74 кілометри на північний схід від Плоєшті, 94 кілометри на захід від Бреїла, 98 кілометрів на захід від Брашова, 99 кілометрів на захід від Галаца і 114 кілометрів на північний схід від Бухареста.

Пізніше там сталися підземні поштовхи магнітудою 2,6, 2,9, 2,7 і 2 бали. Три з них сталися на глибині 17 кілометрів між 4 і 5-ою ранку, а четвертий – о 5:26 на глибині 21 кілометр.

У Молдові зафіксували землетрус магнітудою 4,5 бала близько 03:26. За словами гендиректора INFP Константіна Іонеску, землетруси відбулися тоді, коли стався землетрус в Туреччині, але це є збігом.

«Це збіг. Землетрус, що стався в Румунії – це поверхневий землетрус. Землетрус у Туреччині, також поверхневий, багато в чому залежить від геологічних зв’язків всередині землі. Між двома поверхневими сейсмічними зонами в Румунії та Туреччині немає ніякого зв’язку», – заявив Константін Іонеску.

Крім того, можливі подальші поштовхи.

«Ця територія відома як сейсмічно активна зона землетрусів з глибиною залягання до 20 кілометрів, яка в певний період виробляє досить багато афтершоків після землетрусу магнітудою 4,5, але вони не будуть мати вищої магнітуди», – додав директор INFP.

Нагадаємо, у Туреччині сьогодні сталися три потужних землетруси. Загальна кількість загиблих від землетрусу, який стався вночі, в Туреччині збільшилася до 912 осіб, наразі поранено 5385 осіб, понад 2800 будинків зруйновано, прогнозувати точну кількість жертв зараз неможливо. Десятки людей все ще перебувають під завалами. Про загиблих повідомляють у 10 провінціях Туреччини.

Також потужний землетрус захопив і Сирію.

Теги: стихійні лиха землетрус Румунія Молдова

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