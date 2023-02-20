Турецька трагедія може повторитися: Греція чекає на «землетрус століття»

Наслідки землетрусу в Греції на острові Кос у 2017 році

Вчені посилаються на періодичність виникнення землетрусів у Греції, але наголошують на тому, що точний час катастрофи передбачити неможливо

Грецький академік, професор природних катаклізмів Константінос Сінолакіс вважає, що його країна нині знаходиться на порозі великого землетрусу, сила якого може скласти до 8,5 балів за шкалою Ріхтера. Про це він заявив афінському телеканалу MEGA TV, коментуючи події у Туреччині та Сирії.

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За словами вченого, «мегаземлетруси» відбуваються кожні 600 років, тож слід згадати землетрус на Криті в 365 році до нашої ери, коли через сейсмічні коливання острів «піднявся» на 10 метрів.

«Останній великий землетрус на Криті стався в 1403 році, і, за оцінками, такі землетруси відбуваються кожні 600-800 років. Ми вже знаходимося у «вікні століття», коли ми можемо побачити великий землетрус на грецькій дузі міццю до 8,5 балів за школою Ріхтера», – сказав Константінос Сінолакіс.

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Фактично він підтвердив, що в «якийсь момент Греція переживе землетрус, подібний до того, що був у Туреччині».

Нагадаємо, найпотужніший за 80 років землетрус магнітудою 7,8 баллів стався на південному сході Туреччини 6 лютого. Коливання земної кори відчувалися у багатьох містах країни, зокрема у Кайсері, Адані, Мерсіні.

На даний час кількість загиблих у Туреччині становить 39 672 людини. Очікується, що це число зросте, оскільки багато людей досі вважаються зниклими безвісти.