Землетрус у Туреччині: росіяни радіють (фото)
Внаслідок землетрусу загинули сотні людей
Користувачі мережі з Росії неадекватно реагують на потужний землетрус у Туреччині, який забрав життя сотень людей. Вони вважають це «Божою карою» за те, що Туреччина поставляла Україні безпілотники «Байрактар».
- «Краще б у Київ прилетіло»,
- «А здохли лише турки? Сподіваюся, росіяни не постраждали»,
- «130 тисяч вже здохли. Поплач»,
- «Турків не шкода»,
- «Мирні духи»,
- «Це вам за Донбас, тварюки»,
- «Кара небесна Туреччині за Росію»,
- «У мене мама зараз там…»,
- «Бо не треба у всяких чурціях відпочивати».
Нагадаємо, що вночі на півдні Туреччини, біля міста-мільйонника Газіантеп, стався землетрус магнітудою 7,8. Поштовх зафіксовано о 03:17 (за київським часом), епіцентр знаходився за 37 км від населеного пункту на глибині 10 км.
У Туреччині оголошено найвищий рівень тривоги, який передбачає міжнародну допомогу. Турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій повідомило про загибель 76 людей і понад 440 отримали поранення.
Внаслідок землетрусу у Туреччині впала багатоповерхівка.
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