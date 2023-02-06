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Землетрус у Туреччині: росіяни радіють (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Землетрус у Туреччині: росіяни радіють (фото)
Росіяни вважають землетрус «Божою карою» за допомогу Україні
фото: Getty images

Внаслідок землетрусу загинули сотні людей

Користувачі мережі з Росії неадекватно реагують на потужний землетрус у Туреччині, який забрав життя сотень людей. Вони вважають це «Божою карою» за те, що Туреччина поставляла Україні безпілотники «Байрактар».

  • «Краще б у Київ прилетіло»,
  • «А здохли лише турки? Сподіваюся, росіяни не постраждали»,
  • «130 тисяч вже здохли. Поплач»,
  • «Турків не шкода»,
  • «Мирні духи»,
  • «Це вам за Донбас, тварюки»,
  • «Кара небесна Туреччині за Росію»,
  • «У мене мама зараз там…»,
  • «Бо не треба у всяких чурціях відпочивати».
6 фото
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Реакція росіян на землетрус в Туреччині: не забули й про українців
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що вночі на півдні Туреччини, біля міста-мільйонника Газіантеп, стався землетрус магнітудою 7,8. Поштовх зафіксовано о 03:17 (за київським часом), епіцентр знаходився за 37 км від населеного пункту на глибині 10 км. 

У Туреччині оголошено найвищий рівень тривоги, який передбачає міжнародну допомогу. Турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій повідомило про загибель 76 людей і понад 440  отримали поранення.

Внаслідок землетрусу у Туреччині впала багатоповерхівка

Теги: Туреччина землетрус поранення Байрактар росіяни стихійні лиха

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