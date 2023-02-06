Землетрус у Туреччині: росіяни радіють (фото)

Внаслідок землетрусу загинули сотні людей

Користувачі мережі з Росії неадекватно реагують на потужний землетрус у Туреччині, який забрав життя сотень людей. Вони вважають це «Божою карою» за те, що Туреччина поставляла Україні безпілотники «Байрактар».

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«Краще б у Київ прилетіло»,

«А здохли лише турки? Сподіваюся, росіяни не постраждали»,

«130 тисяч вже здохли. Поплач»,

«Турків не шкода»,

«Мирні духи»,

«Це вам за Донбас, тварюки»,

«Кара небесна Туреччині за Росію»,

«У мене мама зараз там…»,

«Бо не треба у всяких чурціях відпочивати».

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Реакція росіян на землетрус в Туреччині: не забули й про українців фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що вночі на півдні Туреччини, біля міста-мільйонника Газіантеп, стався землетрус магнітудою 7,8. Поштовх зафіксовано о 03:17 (за київським часом), епіцентр знаходився за 37 км від населеного пункту на глибині 10 км.

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У Туреччині оголошено найвищий рівень тривоги, який передбачає міжнародну допомогу. Турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій повідомило про загибель 76 людей і понад 440 отримали поранення.

Внаслідок землетрусу у Туреччині впала багатоповерхівка.