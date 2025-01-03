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Турецька печера стала новим «магнітом» для туристів: у чому її особливість

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Турецька печера стала новим «магнітом» для туристів: у чому її особливість
Турецьку печеру включили до попереднього списку ЮНЕСКО
фото із відкритих джерел

Печері Баліджа в Туреччині майже 3,5 млн років

 

Печера Балиджа, або Медова печера, у північній турецькій провінції Токат цього року привабила десятки тисяч туристів, які хотіли на власні очі побачити приховані тут дива – сталактити та сталагміти. Про це пише Euronews.

Печери сформовані карстовим кристалізованим вапняком протягом майже мільйонів років. За цей час печера розросталася як вертикально, так горизонтально. У геологічному плані вона активна, тобто розвивається, що приваблює вчених; багато склепінь та ям досі вивчаються.

«Печері Балиджа в Туреччині – майже 3,5 млн років, але справжній бум інтересу серед широкої публіки до неї почався нещодавно, після того, як природну пам'ятку взяли на замітку в ЮНЕСКО. 2024 року її відвідали 90 тис. людей», – йдеться у матеріалі.

Печеру виявили 1993 року, роком пізніше склали її докладний план і почали пускати туристів. Під її склепіннями – унікальний мікроклімат, температура коливається в діапазоні 17-24 градусів, а повітря багате на кисень, що корисно для людей з легеневими захворюваннями. Загальна довжина печери становить 68 м. 

До слова, у турецькому місті Анталія група ентузіастів, які плавають у морі цілий рік, зустріла 2025 рік просто на пляжі Коньяалти.

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Теги: повітря ЮНЕСКО туризм Туреччина

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