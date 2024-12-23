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В одному з найбільших портів Туреччини перекинувся контейнеровоз (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В одному з найбільших портів Туреччини перекинувся контейнеровоз (фото)
Внаслідок інциденту одну людину, яка зазнала легких травм, доправили до лікарні
фото: CNN Türk

Суховантаж Amnah нахилився на бік через розбалансування завантаження

В Амбарли, одному з найбільших портів Туреччини, перекинувся контейнеровоз, екіпаж евакуювали. Про це повідомляє CNN Türk.

«Суховантаж Amnah нахилився на бік через розбалансування завантаження. 10 із 15 членів екіпажу корабля були врятовані портовими командами. П'ятеро осіб, які стрибнули в море, дісталися порту власними силами. Внаслідок інциденту одну людину, яка зазнала легких травм, доправили до лікарні», – повідомляє телеканал. 

Суховантаж Amnah нахилився на бік через розбалансування завантаження
Суховантаж Amnah нахилився на бік через розбалансування завантаження
фото: CNN Türk

У заяві міністерства транспорту та інфраструктури Туреччини вказується, що працівники порту встановили навколо судна плавучий бар'єр.

Аварія сталася на терміналі Мардаш, який є одним із основних контейнерних терміналів порту Амбарли, одного з найбільших портів Туреччини.

Аварія сталася на терміналі Мардаш, який є одним із основних контейнерних терміналів порту Амбарли
Аварія сталася на терміналі Мардаш, який є одним із основних контейнерних терміналів порту Амбарли
фото: CNN Türk

Як зазначає Marine Traffic, контейнеровоз Amnah вийшов з турецького порту Деріндже зранку 22 грудня та через 7,5 год. прибув у порт Амбарли.

Нагадаємо, у американському місті Балтімор, вантажне судно знесло автомобільний міст. Відео інциденту потрапило до соцмережі. В одному із найбільших морських промислових портів США великий контейнеровоз зіткнувся з мостом. Як видно на оприлюднених кадрах, контейнеровоз врізався в одну з опор, після чого трикілометровий міст Френсіса Скотта Кі впав у воду. Ймовірно, у цей момент мостом проїжджали авто. Нині на місці працюють рятувальники.

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Теги: аварія порт Туреччина

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