У Туреччині затверджено нові вимоги до готелів: що зміниться для туристів

Для номерів у готелях категорії 4 та 5 зірок у Туреччині введено обов'язкову вимогу щодо метражу кімнат

В офіційному віснику Туреччини опубліковано постанову, що вносить зміни до вимог кваліфікації туристичних об'єктів. Про це пише Turizm Ajansı.

Тепер у п'ятизіркових готелях номери мають бути не менше 25 кв. м, включаючи ванні кімнати, а у чотиризіркових – не менше 20 кв. м. Виняток зроблено лише для об'єктів, віднесених до нерухомості, яка включена до культурної спадщини, і перебуває під охороною держави.

Номери для гостей не можна розміщувати на поверхах нижче за рівень землі, якщо в них відсутнє природне освітлення. Навіть якщо приміщення можна зробити світлим, вікна спалень не можуть використовувати освітлення, характерне для службових приміщень на зразок кухні або ванної. Також заборонено виводити вентиляційні отвори із ванних кімнат та туалетів у закриті загальні приміщення.

Що ще буде змінено

У документі також уточнюються вимоги щодо реєстрації нерухомості для туристичних об'єктів. Наприклад, для підтвердження прав на об'єкт потрібно надати зразки реєстрації, договори чи згоди власників.

Зміни торкнулися і технічних параметрів готелів. Тепер гостьові зони та їдальні мають бути розташовані на рівнях, де забезпечене достатнє природне освітлення хоча б з одного фасаду.

Нові вимоги до мінімальної площі номерів почнуть діяти з 1 січня 2028 для об'єктів, які вже сертифіковані Міністерством. Для нових проєктів ці норми обов'язкові одразу після набуття чинності постанови. Як пишуть журналісти, усі зміни, викладені у постанові, контролюватимуть і виконуватимуть Міністерство культури і туризму.

Нагадаємо, «другу Каппадокію» з термальними готелями та польотами на повітряній кулі запланували створити в Туреччині. Міністерство культури та туризму країни вже почало працювати над перетворенням на популярний туристичний регіон відомої Фригійської долини.