Відносини Німеччини та Туреччини тріщать по швах через рецепт фастфуду – Telegraph

Telegraph: відносини Німеччини та Туреччини погіршилися через рецепт дьонер-кебабу

Відносини Німеччини та Туреччини погіршилися через різні рецепти приготування дьонер-кебабу. Про це пише газета The Telegraph.

Берлін і Анкара сваряться через їжу, а ЄС має вирішити майбутній статус популярного фастфуду. «Спроба Туреччини досягти юридичного захисту для оригінального дьонер-кебабу може поставити хрест на майбутньому улюбленого фастфуду в Німеччині», – йдеться у повідомленні.

Раніше Єврокомісія дала ФРН та Туреччині пів року на досягнення компромісу щодо рецепту дьонер-кебабу та визначення того, чия це національна страва. Туреччина наполягає, щоб дьонер-кебаб готували за її правилами, з куркою чи яловичиною. Індичка, телятина та баранина не допускаються. М'ясо також має бути специфічним чином замариноване та нарізане.

«Анкара наполягає на тому, що справжній дьонер можна приготувати лише з курки, баранини або яловичини від корови віком не менше ніж 18 місяців, яка була замаринована в йогурті та травах. Турецький різновид страви також подають на тарілці з картоплею-фрі та гострим перцем», – пише видання.

Дьонер-кебаб, який продають на перехрестях німецьких вулиць, як правило, готують із телятини у хлібі також додають всередину сиру капусту.

Якщо Анкара виграє суперечку, дьонер-кебаб у Європі продаватимуть з іншою назвою.

Як нагадало видання, дьонер став популярним у Європі завдяки вихідцям із Туреччини. Але страва в ЄС не завжди готується із дотриманням традиційних вимог. У Німеччині в 1970-х турецькі заробітчани вдосконалили страву, подаючи її в питі, з соусами, салатом чи капустою. У Туреччині дьонер роблять у лаваші або на рисовій підкладці з додаванням гострого перцю, помідорів та картоплі фрі. Продажі страви приносять €3,5 млрд. на рік, у тому числі €2,3 млрд. у Німеччині.