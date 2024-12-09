Стало відомо, яка країна допоможе Сирії у перехідний період

Туреччина надасть підтримку Сирії у перехідний період

Туреччина надасть усебічну підтримку Сирії у перехідний період після звільнення з посади президента арабської країни Башара Асада. Про це пише проурядова газета Hürriyet.

Видання називає три пріоритетні напрямки політики Анкари на сирійському напрямі: будівництво нової Сирії, протидія терористичній Робочій партії Курдистану (PПK) та її сирійському відгалуженню – «Силам народної самооборони», забезпечення повернення на батьківщину сирійських біженців. За даними МВС Туреччини, у країні налічується 2,9 млн сирійців.

Туреччина рішуче налаштована покласти край присутності PПK біля своїх кордонів та закрити так званий терористичний коридор. Слідом за взяттям Манбіджу на півночі Сирії підтримуваної Анкарою Сирійською національною армією вона має намір покінчити з присутністю PПK в Кобані та Кашимлі в тому ж регіоні суміжної країни, пише Hurriyet. Влада Туреччини раніше повідомляла про намір завершити створення на півночі Сирії зони безпеки глибиною 30 км, щоб забезпечити контроль над 600-кілометровою ділянкою кордону з сусідньою країною і мінімізувати терористичні загрози, що виходять з її території.

Hurriyet також зазначає, що для Анкари не стали несподіваними події в Сирії, які призвели до падіння адміністрації Асада. «Національна розвідувальна організація та турецькі Збройні сили постійно стежили за ситуацією в регіоні. 27 листопада, коли сирійська опозиція почала наступ на Алеппо, Анкара знала, що операція «Блискавка» швидко дійде до Дамаску. Тому повалення Асада стало несподіванкою для всього світу, але тільки не для Анкари», – пише оглядач видання Абдюлькадір Сельві.

27 листопада члени опозиційних збройних формувань розпочали масштабний наступ на позиції урядових сил у провінціях Алеппо та Ідліб. До вечора 7 грудня противники президента Сирії Башара Асада захопили кілька великих міст – Алеппо, Хаму, Дейр-ез-Зор, Дераа та Хомс. У неділю вранці вони увійшли до Дамаску, після чого підрозділи сирійської армії залишили місто. Асад залишив пост та країну після внутрішньосирійських переговорів.

Нагадаємо, Кремль звертався до Туреччини за підтримкою для безпечного виходу російського військового контингенту із Сирії.