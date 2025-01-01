У Туреччині люди зустріли Новий рік, купаючись у морі

Група ентузіастів Новий рік 2025 зустріли у морі у Туреччині

У турецькому місті Анталія група ентузіастів, які плавають у морі цілий рік, зустріла 2025 рік просто на пляжі Коньяалти. Ця традиція, яка триває близько 20 років, лише на період пандемії була перервана. Про це пише NTV.

Близько 30 осіб зібралися пізно ввечері на пляжі з турецькими прапорами та портретами Мустафи Кемаля Ататюрка (перший президент Турецької Республіки, засновник сучасної турецької держави, – «Главком»). Під зворотний відлік вони разом зустріли Новий рік. Як тільки годинник пробив північ, усі разом занурилися у воду. Цьогорічна тема заходу – «мир». Один з учасників, Фазил Тунджер, заявив: «Цього року наше гасло – мир. Ми хочемо миру у світі, та в Туреччині. Вода дуже тепла, ми навіть спітніли».

Тепла температура води сприяла нічним купанням

За температури повітря +9°C та температури води +18°C учасники були задоволені умовами. Перед зануренням група зібралася біля багаття на пляжі, танцювала та співала. Наймолодшим учасником заходу став 9-річний Чинар Дагли, який вразив усіх своєю енергією. «Було дуже чудово! Я хочу брати участь у змаганнях із плавання та досягати успіху», – сказав Чинар. Його батько, Ерол Дагли, додав: «Ми з сином плаваємо в морі цілий рік, незалежно від погоди. Якщо Чинар може зайти в море в таку погоду, це під силу кожному. Плавання – це здоров’я, рекомендую всім».

Нагадаємо, Анталія стикається з небезпекою надмірного туризму. Турецькі експерти виступили з докладним роз'ясненням, чим погана надмірна кількість бажаючих відпочити для Анталії, і чим це загрожує курортній провінції Туреччини.