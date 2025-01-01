Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

У Туреччині люди зустріли Новий рік, купаючись у морі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ініціатори новорічного занурення у воду тримали у руках портрет Ататюрка
фото із відкритих джерел

Група ентузіастів Новий рік 2025 зустріли у морі у Туреччині

У турецькому місті Анталія група ентузіастів, які плавають у морі цілий рік, зустріла 2025 рік просто на пляжі Коньяалти. Ця традиція, яка триває близько 20 років, лише на період пандемії була перервана. Про це пише NTV.

Близько 30 осіб зібралися пізно ввечері на пляжі з турецькими прапорами та портретами Мустафи Кемаля Ататюрка (перший президент Турецької Республіки, засновник сучасної турецької держави, – «Главком»). Під зворотний відлік вони разом зустріли Новий рік. Як тільки годинник пробив північ, усі разом занурилися у воду. Цьогорічна тема заходу – «мир». Один з учасників, Фазил Тунджер, заявив: «Цього року наше гасло – мир. Ми хочемо миру у світі, та в Туреччині. Вода дуже тепла, ми навіть спітніли».

Тепла температура води сприяла нічним купанням
Тепла температура води сприяла нічним купанням

За температури повітря +9°C та температури води +18°C учасники були задоволені умовами. Перед зануренням група зібралася біля багаття на пляжі, танцювала та співала. Наймолодшим учасником заходу став 9-річний Чинар Дагли, який вразив усіх своєю енергією. «Було дуже чудово! Я хочу брати участь у змаганнях із плавання та досягати успіху», – сказав Чинар. Його батько, Ерол Дагли, додав: «Ми з сином плаваємо в морі цілий рік, незалежно від погоди. Якщо Чинар може зайти в море в таку погоду, це під силу кожному. Плавання – це здоров’я, рекомендую всім».

Нагадаємо, Анталія стикається з небезпекою надмірного туризму. Турецькі експерти виступили з докладним роз'ясненням, чим погана надмірна кількість бажаючих відпочити для Анталії, і чим це загрожує курортній провінції Туреччини. 

Читайте також:

Теги: Туреччина пляжі плавання Анталія новорічні свята президент море

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський під час робочого візиту до Бельгії
Європа й Америка здатні наблизити завершення війни, справедливий та надійний мир
19 грудня, 2024, 15:42
Нові кадрові зміни, за словами президента, допоможуть посилити наше військо
Президент анонсував нові зміни в командуванні ЗСУ
2 грудня, 2024, 17:30
Міхеїл Кавелашвілі після завершення спортивної карʼєри двічі балотувався до грузинського парламенту
Колишнього футболіста призначено новим президентом Грузії
14 грудня, 2024, 13:18
Бойко наплів щось про Колумба, радикалів і пам'ятники
Проросійський політик Бойко виступив із дивною заявою, РНБО відреагувала
15 грудня, 2024, 19:15
14 грудня виборча колегія Грузії, абсолютна більшість якої мала «Грузинська мрія», обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі
Стало відомо, хто привітав новообраного президента Грузії
16 грудня, 2024, 14:05
Понад 4,6 млн українців стали переселенцями
Уряд виділив 15 млрд грн на «єВідновлення» для переселенців
17 грудня, 2024, 18:16
Правозахисні групи широко оцінили рішення Байдена щодо злочинців
Байден пом’якшив вироки майже всім засудженим до страти: реакція республіканців
24 грудня, 2024, 10:39
Для готелів у Туреччині введено нову вимогу
У Туреччині затверджено нові вимоги до готелів: що зміниться для туристів
26 грудня, 2024, 11:15
Є повідомлення, що затримання проводилися дуже жорстко, зокрема жінок за волосся волочили асфальтом
Після інавгурації невизнаного президента Грузії у столиці почалися сутички та затримання
29 грудня, 2024, 14:41

Курйоз

У Туреччині люди зустріли Новий рік, купаючись у морі
У Туреччині люди зустріли Новий рік, купаючись у морі
Грузія вирішила запатентувати Діда Мороза
Грузія вирішила запатентувати Діда Мороза
Санта-Клаус розпочав традиційну різдвяну навколосвітню подорож: слідкувати можна наживо
Санта-Клаус розпочав традиційну різдвяну навколосвітню подорож: слідкувати можна наживо
У Пхеньяні відкрито новий бар, але у ньому не можна купити пиво просто так
У Пхеньяні відкрито новий бар, але у ньому не можна купити пиво просто так
Курйозні новорічні ялинки. Соцмережі висміяли селище на Тернопільщині
Курйозні новорічні ялинки. Соцмережі висміяли селище на Тернопільщині
Поява «нового» Башара Асада у Туреччині збурила соцмережі
Поява «нового» Башара Асада у Туреччині збурила соцмережі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 січня: ситуація на фронті
74K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 січня 2025
31K
«Те, чого ми так усі чекаємо». Буданов дав прогноз на 2025 рік
13K
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони
9285
У Китаї завершено будівництво найдовшого у світі швидкісного тунелю

Новини

Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
Вчора, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 2024, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua