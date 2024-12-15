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У Швейцарії запустили найкрутішу у світі канатну дорогу

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Швейцарії запустили найкрутішу у світі канатну дорогу
Канатна дорога обладнана двома кабінами, кожна з яких може вмістити до 85 пасажирів
фото: Doppelmayr

Безпеку забезпечують сучасні камери та сенсори, а спеціальний робот оптимізує транспортування багажу та вантажів

На шляху до вершини Шілтхорн у Швейцарії відкрили канатну дорогу з рекордним нахилом 160%. Про це пише австрійське онлайн-видання vienna.at.

Зазначається, що дорога на ділянці Штехельберг–Мюррен має рекордний нахил у майже 160%, вона обладнана двома кабінами, кожна з яких може вмістити до 85 пасажирів, забезпечуючи пропускну здатність у 800 осіб на годину. 

За даними компанії, канатна дорога долає висоту 775 метрів менш як за чотири хвилини.

Канатна дорога оснащена системою AURO (Autonomous Ropeway Operation), яка дозволяє частково автономну роботу. Безпеку забезпечують сучасні камери та сенсори, а спеціальний робот оптимізує транспортування багажу та вантажів.

Кабіни були розроблені компанією Carvatech, що також входить до групи Doppelmayr. Унікальна особливість – панорамні вікна, які можна відкривати, забезпечуючи неймовірний краєвид без скла. Крім того, система енергоощадження дозволяє відновлювати енергію під час гальмування, зменшуючи енергоспоживання.

За інформацією видання, Шілтхорн була місцем зйомок деяких ключових сцен фільму про Джеймса Бонда 1969 «На секретній службі Її Величності». У фільмі гора називалася «Піз Глорія».

Нагадаємо, на різдвяному ярмарку в англійському Бірмінгемі стався обвал атракціону, внаслідок чого, за попередніми даними, є постраждалі. Поліція та служби екстреної допомоги прибули на місце інциденту. 

До слова, залізнична станція в Санкт-Вольфгангу, розташованому у відомому своїми альпійськими озерами історичному регіоні Зальцкаммергут, отримала Версальську премію ЮНЕСКО як найкрасивіший вокзал у світі.

Окрім того, у Харбіні, столиці північно-східної китайської провінції Хейлунцзян, розпочався сезон збирання льоду. Таким чином Китай планує розвивати «крижану» та «снігову» економіку і заробляти додаткові кошти на туристах.

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Теги: Швейцарія ЮНЕСКО поліція вокзал

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