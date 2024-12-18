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Довго «ховався» від туристів: неподалік Венеції утворився новий острів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Довго «ховався» від туристів: неподалік Венеції утворився новий острів
Тепер у Венеції є новий острів, який колись був таємницею місцевих жителів
фото із відкритих джерел

Довжина нового піщаного острова неподалік Венеції становить 250 м, ширина – 10 м

 

Раніше туристи приїжджали до італійської Венеції помилуватися численними каналами, мальовничою архітектурою та поплавати на гондолах. Тепер місто залучатиме мандрівників ще більше, адже зовсім неподалік самої Венеції утворився острів, який раніше показував себе світу лише влітку. Про це пише Daily Mail.

Секретний острівець Бакан утворювався лише у літні місяці, та раніше його змивали зимові штормові хвилі. Проте зараз все змінюється. Завдяки новій протипаводковій споруді цей улюблений притулок для місцевих жителів, які втікали на острів через наплив туристів, став невід'ємною частиною лагуни зі своєю власною екосистемою.

Daily Mail уточнює: довжина піщаної мілини становить 250 м, ширина – 10 м, вона вкрита густим шаром рослинності. Зараз на острові Бакан росте ціла низка болотяних рослин: кропива, очерет, місцеві квіти та невеликі, стійкі до солоної води, кедри.

Хоча місцеві жителі нарешті отримали новий пляж, деякі експерти попереджають, що це може бути тривожним сигналом для крихкої екосистеми Венеції. У мілководній лагуні навіть незначні порушення виру течій можуть призвести до утворення невеликих піщаних островів. Припливу не потрібно багато часу, щоб утворився новий острів.

Унікальність Бакану серед цього постійно змінюваного архіпелагу полягала в його сезонності. Але вже чотири роки він не пропадає навіть взимку. За словами інженера з Університету Ка'Фоскарі у Венеції Джованні Чекконі, «стійкість» острова є побічним продуктом протипаводкового бар'єру MOSE, який захищає місто з 2020 року. Цей бар'єр є низкою мобільних воріт, які піднімаються, щоб відокремити Венецію від Адріатичного моря під час зимових паводків.

Острів сильно розрісся після введення бар'єру MOSE в експлуатацію
Острів сильно розрісся після введення бар'єру MOSE в експлуатацію

Розташування острова також може пояснити, чому він так сильно розрісся після введення MOSE в експлуатацію.  У міру того, як острів Бакан заповнюватиметься рослинністю, його ґрунт стане ще більш стабілізованим, що підвищить ймовірність того, що він витримає майбутню ерозію.

Однак не всі експерти погоджуються з поясненнями Чекконі. Експерт із еволюції прибережних територій з Падуанського університету Адреа Д'Альпос вважає, що MOSE не могло відіграти настільки великої ролі у формуванні острова. Д'Альпос зазначає, що формування Бакана насправді розпочалося задовго до першої активації MOSE у жовтні 2020 року.

Нагадаємо, муніципальна влада Венеції анонсувала дворазове збільшення плати за в'їзд у місто для туристів. Нові заходи передбачають не лише підвищення екскурсійного податку наступного року, а й збільшення кількості днів, за які цей податок стягуватиметься.

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Теги: Італія туризм квіти місто Венеція Daily Mail

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