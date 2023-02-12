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ВООЗ повідомила, скільки людей постраждало від землетрусу в Туреччині та Сирії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ВООЗ повідомила, скільки людей постраждало від землетрусу в Туреччині та Сирії
Будинки, що обрушилися в Хатаї, Туреччина
Фото: EPA / UPG

ООН звернулася до ВООЗ з екстреним проханням виділити 42,8 мільйона доларів, щоб задовольнити невідкладні потреби в галузі охорони здоров’я

Майже 26 мільйонів осіб постраждали від смертоносного землетрусу, який цього тижня сколихнув Туреччину та Сирію. Про це в суботу, 11 лютого, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я.
 
Із них 15 мільйонів постраждали в Туреччині та майже 11 мільйонів – у Сирії.
 
Серед них понад п'ять мільйонів людей вважалися особливо вразливими, враховуючи майже 350 тис. людей похилого віку та понад 1,4 мільйона дітей.

За оцінками ВООЗ, у Туреччині в результаті землетрусу зруйновано понад чотири тис. будівель, ушкоджено15 лікарень. У Сирії щонайменше 20 медичних закладів зазнали збитків.

Оскільки кількість загиблих унаслідок стихійного лиха перевищила 25 тис., агентство охорони здоров’я ООН у суботу звернулося до ВООЗ з екстреним проханням виділити 42,8 мільйона доларів, щоб задовольнити невідкладні потреби в галузі охорони здоров’я.

Нагадаємо, що в понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані. Унаслідок землетрусу в Туреччині зруйнована фортеця зі списку ЮНЕСКО. 

Землетруси сколихнули й декілька інших країн. Один з них нещодавно трапився і в Росії

Наразі кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 23,7 тис. осіб. У Туреччині понад мільйон постраждалих перебувають у тимчасових притулках. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запровадив на три місяці режим надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від стихійного лиха.

З-під завалів у Туреччині врятували українку та її 4-річного сина

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Теги: землетрус Туреччина Сирія

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