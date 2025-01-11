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Туристи у Фінляндії масово залишають брендові пуховики у готелях

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туристи у Фінляндії масово залишають брендові пуховики у готелях
Кожної зими в готелях збирають кілька мішків забутих речей, зокрема брендових
фото з відкритих джерел

Деякі туристи свідомо не беруть теплі курти з готелів Фінляндії, аби не тягти їх у валізах 

У Фінляндії туристи масово залишають брендові пуховики у готелях. Як припустив персонал готелів, часто об'ємні речі не вміщаються у валізах. Також більшість відвідувачів північних курортів приїжджають туди з теплих країн, де пуховики не потрібні, пише Yle. 

Як пишуть журналісти із посиланням на слова керівника Arctic Hotel Collection Міко Ґрен, за зиму в готелях збирають по кілька мішків кинутих курток. Директор Sokos Hotel Vaakuna в Гельсінкі Тіїна Мяяття розповіла, що в ліфтах навіть розвісили спеціальні оголошення, де закликають приносити речі, що не помістилися в багаж, на стійку портьє. Надалі їх передаватимуть благодійним організаціям або на переробку.

Взимку найцікавішим місцем Фінляндії називають Лапландію. Туристи їздять туди не лише для того, щоб побувати на батьківщині Санта-Клауса у селі-майстерні Йоулупуккі (фінська назва Санта-Клауса, – «Главком»). Серед популярних розваг вказується катання на снігоходах, сафарі на хаски, також можна побачити полярне сяйво.

Муніципалітет Рованіємі та сервісна служба Business Rovaniemi мають намір до кінця січня закінчити дослідження та з'ясувати, скільки непотрібних та невикористаних речей знаходять у місті.

Керівник проєкту розповіла, що туристи залишають їх у величезній кількості, і у Фінляндії поки що не мають уявлення про масштаби цього явища. Як рішення вона пропонує дати туристам можливість брати в оренду теплий одяг на час подорожі, а також надсилати залишені речі на переробку.

 

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Теги: соціум туризм Фінляндія

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Туристи у Фінляндії масово залишають брендові пуховики у готелях
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