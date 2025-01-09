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Європа почала відслідковувати «тіньовий флот» РФ за допомогою штучного інтелекту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Європа почала відслідковувати «тіньовий флот» РФ за допомогою штучного інтелекту
Нафтовий танкер Eagle S підозрюють у пошкодженні підводного кабелю в Балтійському морі
фото: Finnish Border Guard

Низка країн активують систему реагування під керівництвом Великої Британії для відстеження загроз підводній інфраструктурі та моніторингу російського «тіньового флоту»

Велика Британія очолила процес відстеження російського «тіньового флоту» на Балтиці, який працюватиме за допомогою штучного інтелекту. Про це пише Breaking Defense.

На Балтиці розпочали роботу Об'єднані експедиційні сили (JEF), які відстежуватимуть російський тіньовий флот за рахунок роботи штучного інтелекту. Завдання нового органу у визначенні тіньового флоту Росії та подальше попередження балтійських держав про наближення цих небезпечних судів до критично важливої ​​інфраструктури – енергооб'єктів та телекомунікацій.

Операція під назвою Nordic Warden почалася минулого тижня, заявило Міністерство оборони Великої Британії 

Як зазначає Breaking Defense, роботу JEF очолює Велика Британія, система поширюватиме попередження на 10 країн, серед яких Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція.

Комп’ютерна програма, керована штучним інтелектом, може досліджувати дані з «різноманітних джерел, включаючи систему автоматичної ідентифікації (AIS), яку кораблі використовують для трансляції своєї позиції, для розрахунку ризику, який представляє кожне судно.

«У разі виявлення підозрілого судна система може використовувати відстеження в реальному часі та миттєво надсилати попередження членам JEF та іншим союзникам по НАТО», – йдеться у статті.

Нагадаємо, що в останні тижні року Балтійський регіон зіткнувся з фактами руйнування підводних кабелів. Між Фінляндією та Естонією був пошкоджений енергокабель Estlink 2, у його руйнуванні підозрюється нафтотанкер «тіньового флоту» Росії. Потім були повідомлення про пошкодження телекомунікаційних кабелів у Фінській затоці. Ці інциденти викликали обговорення про посилення контролю за безпекою в Балтійському регіоні.

Фінляндія визнала танкер, що пошкодив підводні кабелі, непридатним до використання.

До слова, НАТО  розпочне охорону критично важливих об'єктів у Балтійському морі силами до десяти кораблів. Кораблі розміщуватимуться поруч з енергетичними кабелями й кабелями передавання даних. Здебільшого вони діятимуть як стримувальний фактор. У міжнародних водах НАТО не може, наприклад, блокувати проходження суден інших країн.

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Теги: флот РФ Литва Велика Британія Норвегія Данія Фінляндія Латвія Ісландія Нідерланди Естонія НАТО Швеція

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