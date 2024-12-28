НАТО посилить військову присутність у Балтійському морі

Берегова охорона Фінляндії з Eagle S на задньому плані після інциденту з обривом підводного кабелю

Марк Рютте наголосив, що говорив з президентом Фінляндії про «можливий саботаж»

У НАТО заявили, що посилять свою військову присутність у Балтійському морі після того, як між Естонією та Фінляндією було перерізано підводні лінії електропередач й інтернет-кабелі. Про це пише Sky News.

Зокрема генеральний секретар альянсу Марк Рютте наголосив, що говорив з президентом Фінляндії Александром Стуббом про «можливий саботаж».

«НАТО посилить свою військову присутність в Балтійському морі», – додав він.

Водночас оператори мережі кажуть, що відключення лінії Estlink-2 потужністю 658 мегаватів (МВт) почалося опівдні 25 грудня, внаслідок чого залишилася лише лінія Estlink-1 потужністю 358 МВт, що з'єднує Фінляндію та Естонію.

У Fingrid зазначили, що Estlink-2 може не працювати протягом «декількох місяців».

У Sky News нагадали, що з початку повномасштабної війни РФ проти України відбулося чимало перебоїв у роботі силових кабелів, телекомунікаційних ліній і газопроводів. У Кремлі зазначили, що така подія їх мало турбує та заперечили свою причетність до таких інцидентів у минулому.

Нагадаємо, 25 грудня у Балтійському морі вийшов з ладу електрокабель Estlink 2 між Естонією та Фінляндією. Після цього в Балтійському морі фінська прикордонна служба затримала нафтовий танкер Eagle S, що вийшов з російського Санкт-Петербурга. Фінська сторона вважає, що судно причетне до пошкодження кабелю.

27 грудня митна служба Фінляндії затримала вантаж танкера Eagle S, підозрюваного у пошкодженні кабелю. Зазначається, що Фінляндія продовжує попереднє розслідування у зв'язку з можливим порушенням закону за обтяжливих обставин.